Slavia otočila kľúčové derby pražských S. Na čele má už pred Spartou výrazný náskok

Momentka zo zápasu Sparta Praha - Slavia Praha. (Autor: X/Slavia Praha)
TASR|8. mar 2026 o 20:55
V zápase sa predstavili štyria Slováci.

Futbalisti Slavie Praha zvíťazili v 25. kole českej ligy v mestskom derby nad Spartou 3:1. Na čele tabuľky majú pred veľkým rivalom v boji o titul už desaťbodový náskok.

Slovenský reprezentant Ivan Schranz odohral za Slaviu prvý polčas, Erik Prekop v závere striedal. Jakub Surovčík odchytal za Spartu celý zápas, aj jeho krajan a kapitán tímu Lukáš Haraslín mal plnú minutáž.

Sparta sa ujala vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu, keď sa presadil Patrik Vydra. V 57. minúte vyrovnal z pokutového kopu Tomáš Chorý a naštartoval slavistický obrat.

V 79. minúte naklonil misky váh na stranu „zošívaných" Mojmír Chytil a ich triumf spečatil svojím druhým gólom Chorý.

VIDEO: Víťazný gól Slavie proti Sparte

Hráči Baníka Ostrava v zostave so slovenským stredopoliarom Matúšom Rusnákom zvíťazili nad Zlínom 6:2. Hetrikom sa blysol Václav Jurečka, dva góly vsietil Ondřej Kričfaluši.

Viktoria Plzeň v zostave so slovenskými legionármi Patrikom Hrošovským a Dávidom Krčíkom triumfovala v Hradci Králové 3:0.

Česká liga - 25. kolo:

Slavia Praha - Sparta Praha 3:1 (0:1)

Góly: 57. a 82. Chorý (prvý z 11 m), 79. Chytil - 45.+5 Vydra

/I. Schranz hral prvý polčas a dostal ŽK, E. Prekop nastúpil v 90.+2 min - J. Surovčík a L. Haraslín odohrali celý zápas/

MFK Karviná - FK Pardubice 1:2 (0:2)

Góly: 63. Samko (z 11 m) - 41. Solil, 43. Smékal

/K. Vallo (Karviná) odohral celý zápas/

FC Hradec Králové - Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)

Góly: 44. Lawal, 48. Souare, 66. Ladra

/J. Uhrinčať odohral celý zápas, S. Dancák hral do 72. min - D. Krčík odohral celý zápas, P. Hrošovský hral do 82. min/

Baník Ostrava - FC Zlín 6:2 (3:0)

Góly: 17., 34. a 71. Jurečka, 12. a 54. Kričfaluši, 59. Gning - 52. Poznar, 88. Kanu

/M. Rusnák hral do 67. min, J. Pira (obaja Baník) hral od 76. min/

