Slovák zachránil Slovácko. Skuhravého zverenec odohral najlepší zápas v sezóne

Slovenský futbalista Patrik Blahút strelil oba góly Slovácka a podieľal sa na remíze 2:2 v sobotňajšom zápase 25. kola českej Chance ligy proti Mladej Boleslavi.
Dvadsaťosemročný stredopoliar považoval deľbu bodov v dôležitom stretnutí o záchranu za zaslúženú.
Blahút otvoril skóre už v tretej minúte strelou spoza „malého vápna“.
„Do duelu sme vstúpili tak, ako sme chceli. Dali sme gól po peknej akcii a mali sme pocit, že máme zápas dobre rozohraný,“ vyjadril sa po zápase bývalý hráč Podbrezovej pre klubový web.
V nasledujúcich minútach však prebral kontrolu nad stretnutím tím vedený slovenským kapitánom Martinom Králikom. Presnými zásahmi v 34. a 64. minúte skóre otočili.
„Majú kvalitné prechody do útoku. Druhý polčas sme začali ospalo, robili sme chyby a súper nás potrestal gólom,“ dodal Blahút.
Zverenci Romana Skuhravého však nezložili zbrane a slovenský hráč v 78. minúte rozvlnil druhýkrát sieť. Pre Blahúta išlo o druhý a tretí presný zásah v prebiehajúcom ligovom ročníku.
Slovácko už zo záverečného tlaku nezužitkovalo víťazný gól a body sa v Uherskom Hradišti súperi podelili.
„Hluché pasáže v zápase nás stáli sily a možno aj výsledok. Remíza je nakoniec zaslúžená,“ skonštatoval pilier základnej zostavy domácich.