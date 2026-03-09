Slovák zachránil Slovácko. Skuhravého zverenec odohral najlepší zápas v sezóne

Patrik Blahút
Patrik Blahút (Autor: Facebook/1.FC Slovácko)
TASR|9. mar 2026 o 10:10
Dvadsaťosemročný stredopoliar sa blysol dvomi gólmi.

Slovenský futbalista Patrik Blahút strelil oba góly Slovácka a podieľal sa na remíze 2:2 v sobotňajšom zápase 25. kola českej Chance ligy proti Mladej Boleslavi.

Dvadsaťosemročný stredopoliar považoval deľbu bodov v dôležitom stretnutí o záchranu za zaslúženú.

Blahút otvoril skóre už v tretej minúte strelou spoza „malého vápna“.

„Do duelu sme vstúpili tak, ako sme chceli. Dali sme gól po peknej akcii a mali sme pocit, že máme zápas dobre rozohraný,“ vyjadril sa po zápase bývalý hráč Podbrezovej pre klubový web.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovácko - Mladá Boleslav

V nasledujúcich minútach však prebral kontrolu nad stretnutím tím vedený slovenským kapitánom Martinom Králikom. Presnými zásahmi v 34. a 64. minúte skóre otočili.

„Majú kvalitné prechody do útoku. Druhý polčas sme začali ospalo, robili sme chyby a súper nás potrestal gólom,“ dodal Blahút.

Zverenci Romana Skuhravého však nezložili zbrane a slovenský hráč v 78. minúte rozvlnil druhýkrát sieť. Pre Blahúta išlo o druhý a tretí presný zásah v prebiehajúcom ligovom ročníku.

Slovácko už zo záverečného tlaku nezužitkovalo víťazný gól a body sa v Uherskom Hradišti súperi podelili.

„Hluché pasáže v zápase nás stáli sily a možno aj výsledok. Remíza je nakoniec zaslúžená,“ skonštatoval pilier základnej zostavy domácich.

