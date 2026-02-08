Vážne zranenie posily Liverpoolu. Francúz skončil vo veľkých bolestiach

Budúci hráč Liverpoolu Jérémy Jacquet z Rennes utrpel v sobotňajšom stretnutí francúzskej futbalovej ligy v Lens vážne zranenie ramena.
Dvadsaťročný obranca sa na Anfield presunie v lete, úradujúci anglickí majstri ho získali v posledný deň zimného prestupového obdobia a podľa médií zaň zaplatia 69 miliónov eur.
Francúzsky reprezentant do 21 rokov Jacquet v druhom polčase zápasu, ktorý Rennes prehralo 1:3, zle spadol na rameno. Trávnik opustil vo veľkých bolestiach.
"Viac budeme vedieť až za čas, ale je to rozhodne celkom vážne zranenie," povedal po zápase novinárom tréner Rennes Habib Beye.