Pobozkal ju prezident, prvý raz prehovorila: Vyhrážali sa mi

„Bolo to úplne spontánne recipročné gesto vzhľadom na veľkú radosť z víťazstva na MS. S prezidentom máme skvelý vzťah. Jeho správanie voči nám všetkým bolo v poriadku a bolo to prirodzené gesto náklonnosti a vďačnosti,“ uviedla krátko po finále Jennifer Hermosová.

„Dostala som celý rad vyhrážok, a to je niečo, na čo si nikdy nezvyknete,“ dodala rodáčka z Madridu s tým, že nechce byť konkrétnejšia.

Ako sa však neskôr ukázalo, futbalistku k tomuto vyhláseniu donútili. Tréner Jorge Vilda vyvíjal na spiatočnej ceste z dejiska tlak na jej rodinu, aby bola v ospravedlňujúcom videu spolu s prezidentom. To odmietla útočníčka i kapitánka tímu Ivana Andresová.

Hermosová prezradila, že si prešla mimoriadne ťažkým obdobím, počas ktorého čelila psychickému nátlaku. Stala sa stredobodom jednej z najväčších káuz španielskeho futbalu.

Bozk bez súhlasu spôsobil obrovský škandál. Španielska prokuratúra obvinila Rubialesa zo sexuálneho napadnutia a nátlaku. Hermosovú presviedčal, aby bozk bagatelizovala.

„To, že som to musela hovoriť znova a znova, ma veľmi bolelo. Ale nemohla som to nechať len tak byť. Stále o tom hovorím so svojou psychologičkou. Pre mňa je duševné zdravie rovnako dôležité ako drina na tréningu alebo regenerácia.

Vďaka tomu sa cítim silná a nie som zrútená ani nepremýšľam o tom, že už nechcem hrať futbal,“ uviedla bývalá hráčka Barcelony či Paríža Saint-Germain.