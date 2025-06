Po hosťovaní v Bundeslige opúšťa Žilinu. Javorček krátko pred EURO mení klub

„Je to zaujímavý mladý hráč, stretáva sa v ňom fyzická zdatnosť s technickými schopnosťami. Trochu mi pripomína Davida Juráska, keď k nám prišiel. Pri vlaňajšej generálke proti Žiline hral proti nám a pár týždňov po tom som sa dozvedel, že mieri do Kielu.

PRAHA. Slovenský futbalista Dominik Javorček prestúpil z MŠK Žilina do Slavie Praha, s ktorou podpísal zmluvu do leta 2029.

Prvé, čo nás zaujalo, bola jeho ľavá noha a veľmi dobrá kopacia technika. Ďalšie prednosti sú štandardné situácie, ich zahrávanie. Ďalej výborný fyzický fond, vhodný somatotyp, zdravá agresivita, sila v osobných súbojoch, k tomu dobrá pohybová kultúra.

Na druhej strane musíme vnímať, že máme v pláne ho rozvíjať. Zďaleka to nie je hotový hráč. Vidíme potenciál, ktorý môže byť mnohonásobne vyšší," povedal tréner Jindřich Trpišovský.

„Slavia je obrovský klub, najväčší v Česku. Verím, že to bude skvelý krok pre moju kariéru a pomôže mi sa posunúť ďalej.

Veľmi sa na to teším. Konkurencia je tu veľká, ale som na to zvyknutý. Rovnaké to bolo aj v mojom minulom pôsobisku. Verím si a uvidíme, ako sa to vyvinie," povedal pre klubový web Javorček, ktorého so slovenskou reprezentáciou čakajú domáce majstrovstvá Európy do 21 rokov.