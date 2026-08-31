Zomrel brankár, ktorý vychytal aj Real Madrid. Ľudia nás niesli na pleciach, spomínal si

Vo veku 67 rokov zomrel legendárny futbalový brankár Jaroslav Olejár. Ako prvý o tom informoval facebookový profil 1. FC Košice - história a následne bola správa potvrdená viacerými spravodajskými portálmi.
Rodák z obce Dvorianky sa zapísal do histórie najmä v drese Sparty Praha, ktorá si ho vyhliadla v roku 1983, keď pôsobil v Slavoji Trebišov.
Z malého klubu do jedného z najlepších v krajine sa neprestupuje často. Olejár spomínal, že mu zrejme pomohol zápas proti výberu Československa, ktorý sa v tom čase pripravoval na MS 1982 v Španielsku.
"Odchytal som prvý polčas a dostalo sa mi do uší, že sa na mňa pýtal aj tréner Vengloš. Rozhodca Christov mi zase povedal, že sa na mňa pýtali Sparťania. Myslím si, že aj on im mohol dať isté referencie," spomínal pre Sportnet.
S viacerými Slovákmi
V sparťanskej kabíne vtedy pôsobilo viacero Slovákov - Jozef Chovanec, Stanislav Griga či Július Bielik. Ako sa k nim pridal ďalší krajan?
"Prestup sa rodil trošku dlhšie. Prvýkrát ma Sparta oslovila už v roku 1982. Koncom roka som vycestoval do Prahy, kde sme mali s funkcionármi sedenie a vyzeralo to tak, že mužstvo posilním už v januári 1983.
Pôvodne si ma do mužstva vybral tréner Pospíchal, ktorý mal mužstvo prebrať, avšak napokon z toho zišlo. Neskôr mužstvo prebral pán Ježek, ktorý mal vo výhľade iného brankára, ktorým bol Jan Stejskal.
So Spartou som ostal v kontakte a keďže Stejskal ihneď po vojenčine prestúpiť nechcel, oslovili opäť mňa," spomínal Olejár v roku 2022.
Zápas storočia
Práve na jeseň roku 1983 sa na Letnej odohral duel, ktorý AC Sparta Praha dodnes označuje ako Zápas storočia. S Olejárom v bránke zdolala Sparta v 1. kole Pohára UEFA na domácej pôde slávny Real Madrid 3:2.
Za Spartu skóroval v prvom polčase po priamom kope kapitán Jozef Chovanec a po zmene strán sa k nemu pridali Zdeněk Procházka a Stanislav Griga.
VIDEO: Zostrih zápasu Sparta Praha - Real Madrid z roku 1983
"Tréner Václav Ježek nám pred zápasom povedal, že sme rovnakí hráči ako oni a že ak odovzdáme všetko, čo máme natrénované, môžeme byť úspešní.
Štadión bol preplnený, ľudia viseli na bilboardoch. Atmosféra bola fantastická. Po víťazstve nás ľudia doslova niesli na pleciach, hoci nás ešte čakala odveta," hovoril Jaroslav Olejár.
Bol pri zrode 1. FC Košice
Následne sa na Štadióne Santiaga Bernabéua zrodila remíza 1:1, čo znamenalo vyradenie veľkého favorita súťaže. "Bola to veľká senzácia. Vyradili sme Real Madrid s Di Stefanom na lavičke," vravel.
S pražskou Spartou získal Jaroslav Olejár dva majstrovské tituly.
Po návrate na Slovensko spojil svoju kariéru s Košicami. Bol pri zrode 1. FC Košice, ktorému pomohol etablovať sa medzi slovenskou elitou.
Medzi jeho najväčšie úspechy v drese patrilo víťazstvo v poslednom československom pohárovom finále, keď Košice deklasovali Spartu vysoko 5:1.
Futbalu zostal Olejár starší verný aj po konci aktívnej kariéry. Trénoval brankárov aj v Kuvajte a neskôr sa venoval mládeži.