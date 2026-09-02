Treťoligový tím na pol hodinu zmazal rozdiel medzi súťažami. Na zápas prišiel aj odvolaný kouč

Futbalisti Banskej Bystrice postúpili do 4. kola Slovnaft Cupu, keď na pôde treťoligového Fiľakova zvíťazili 2:0.
Prvú polhodinu však na ihrisku nebolo vidieť rozdiel troch súťaží medzi tímami a domáci mali vyloženejšie šance. Skórovať mohol Kevin Oláh aj Tomas Menna.
Dukla však otvorila skóre v 38. minúte zásluhou Adama Hanesa a v 55. minúte sa presadil aj striedajúci 17-ročný Samuel Hanzlík.
Tréner Dukly bol sklamaný
Ligista tak napokon bez problémov postúpil, ale čerstvo vymenovaný hlavný tréner Daniel Valach nebol spokojný.
„Sklamalo ma to, ako sme k tomuto zápasu pristúpili. Predstavovali sme si to úplne inak. Chceli sme byť my aktívni, chceli sme donútiť domácich k chybám,“ vravel kouč Dukly.
„Ak si myslíme, že toto nám bude stačiť na to, čo chceme, tak to určite nie. Beriem, ak sa mužstvu nedarí, chápem, že existujú výpadky formy, ale čo sa týka nasadenia a drajvu, my sme v tomto zápase mali zlé výkony,“ doplnil Valach.
V stretnutí dal príležitosť aj mladým hráčom. Okrem už spomínaného Hanzlíka nastúpili aj ďalší mladíci Nikolas Kubala, Šimon Koštiaľ a René Stoľar. „Som za nich rád, takže tam je aj troška radosti,“ poznamenal tréner Banskej Bystrice.
Divák rozjasal tribúnu
Domáci kormidelník Eugen Bari zhodnotil stretnutie oveľa spokojnejšie. „Bol to dobrý zápas. Naši fantastickí diváci si zaslúžia, aby sem chodili aj prvoligové mužstvá,“ vravel.
Zápas videlo 790 divákov. Fanklub neúnavne povzbudzoval aj za nepriaznivého stavu, jediná gólová eufória však prišla v prestávke.
Vo Fiľakove je tradíciou, že jeden vyžrebovaný fanúšik môže kopať na malú bránu a keď trafí, získa peňažnú odmenu. Tentoraz pri príležitosti pohára ňou bolo rovných sto eur.
Šťastný výherca trafil hneď z prvého pokusu, čím rozjasal tribúnu a svoj úspech si patrične vychutnal.
Domáci si vypracovali niekoľko vyložených šancí, Kevin Oláh sa dostal do sľubnej príležitosti v oboch polčasoch.
„Škoda, že to nevyšlo. Obe šance mi chytil brankár. Mohli sme zdramatizovať zápas,“ vravel rýchlonohý krídelník.
„Dovolím si tvrdiť, že prvých tridsať minút nebol medzi nami žiadny rozdiel. Potom sa však ukázala kondička a žiaľ, dostali sme gól do šatne,“ dodal Oláh.
Duklu zaskočil vysoký presing
Odvážna hra Fiľakova v úvode zápasu hosťom vôbec nechutila. „Chceli sme Duklu zaskočiť vysokým presingom a myslím si, že sa nám to aj podarilo. Žiaľ, nedokázali sme dať gól a po tridsiatich minútach nám už došli sily. Vtedy už hostia prevzali iniciatívu,“ vravel tréner domácich Eugen Bari.
Cez víkend jeho tím zdolal dovtedy stopercentný Martin vysoko 6:1. „Po tom zápase naši hráči znovu ukázali, že vedia hrať futbal. Potom sa už ukázal rozdiel v kvalite súťaží, ale som na chlapcov hrdý. Prehra 0:2 nie je žiadna hanba,“ zdôraznil Bari.
Pred rokom hralo Fiľakovo v Slovnaft Cupe s Trenčínom, s ktorým prehralo 0:5, pred dvoma rokmi privítalo Komárno, ktorému podľahlo 1:3.
„Tieto konfrontácie sú obrovským zážitkom pre našich divákov. Práve preto chceme sem každý rok priviesť nejakého súpera z prvej ligy,“ doplnil fiľakovský kouč.
Spomienka na staré časy
Zápas si nenechal ujsť ani bývalý tréner Dukly Juraj Jarábek, ktorý pred 37 rokmi strávil vo Fiľakove rok na hosťovaní.
Preto prijal pozvanie domáceho prezidenta klubu Attilu Visnyaiho a veľmi si užíval stretnutie s bývalými spoluhráčmi.
„Som rád, že som prišiel, ďakujem za pozvanie. Zažil som tu krásne obdobie, bola tu dobrá partia. Zaspomínali sme si na staré časy,“ vravel pre Sportnet Jarábek.
Fiľakovo vtedy hralo v skupine Východ II. Slovenskej národnej ligy a pred domácimi fanúšikmi bolo veľmi silné.
„Doma sme vyhrávali všetko. Prehrali sme tuším jedine s Lokomotívou Košice a za tú ešte hrali Ján Kozák, František Kunzo či Stanislav Seman,“ poznamenal Jarábek.
V minulej sezóne vyhral s Duklou druhú ligu a viedol ju v úvode ročníka aj v najvyššej súťaži, po troch prehrách v rade však s ním klub ukončil spoluprácu.
Skúsený kouč sa netajil tým, že sa ho to dotklo. „Mrzí ma to. Minulý rok to bola krásna jazda, na ktorú budem rád spomínať. Som trocha sklamaný, že ma odvolali po troch zápasoch. Možno to chcelo trochu času. Ale musím to rešpektovať, taký je futbal,“ skonštatoval.
Na otázku, komu fandil v pohárovom zápase medzi Fiľakovom a jeho bývalým zamestnávateľom, diplomaticky odvetil: „Futbalu. Bol to vyrovnaný zápas, najmä v prvom polčase. Duklu odklial Adam Hanes. Za stavu 0:2 domáci trochu možno zaspali, ale na konci znovu ukázali, že vedia hrať futbal,“ uzavrel Juraj Jarábek.