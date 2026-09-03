Svojim predchodcom návrat do Prešova okorenili ôsmimi gólmi: Chlapci boli sklamaní už po polčase

Futbalisti prešovského Tatrana potešili nielen nového trénera Romana Pivarníka, ale aj svojich fanúšikov a po víťazstve 8:0 na štvrtoligovým Slovanom Kendice suverénnym spôsobom postúpili do 4. kola Slovnaft Cupu.
Na trávnik svojho domovského štadióna tentokrát vybiehali v pozícii hostí. Kendice, ktoré majú vo futbalových kruhoch prezývku prešovské béčko, sa rozhodli dopriať svojim hráčom zápas na novom prešovskom štadióne.
Prezývka totiž nie je vôbec náhodná. Veď z pätnástich hráčov, ktorí zasiahli do pohárového zápasu, len dvaja nikdy v svojej kariére nepôsobilo kratšie či dlhšie obdobie v Tatrane Prešov.
Prezident Tatrana svojim nepomohol
Kendičania nastúpili na zápas bez jednej zo svojich hráčskych opôr a ťahúňov v štvrtej lige, Martina Dupkalu.
Ten sa pred necelým mesiacom stal novým prezidentom Tatrana Prešov a len týždeň pred pohárovým derby sa po troch rokoch vzdal tejto funkcie v Kendiciach.
„Hneď od môjho príchodu do Prešova sme v Kendiciach začali hľadať môjho nástupcu, aby nevznikol ani najmenší priestor na špekulácie a Kendice si pohárový sviatok užili naplno. K 26. augustu oficiálne končím vo vedení FK Slovan Kendice a na zápas nenastúpim ani ako hráč,“ vyhlásil Dupkala pár dní pred zápasom.
Osemgólová prehra je pre hráčov Kendíc krutým výsledkom. Štrvtoligista s množstvom hráčov zo skúsenosťami z prvej aj druhej ligy podal sympatický výkon a minimálne jeden gól by si zaslúžil. Ale nebolo mu dopriate a už po polčase prehrával 0:5.
Sklamanie z výsledku vyvážil zážitok z atmosféry
„Na zápas sme sa veľmi tešili. Veď 90 percent z nás má nejakú históriu v Tatrane. Osem gólov je určite veľa. Chlapci boli sklamaní už po polčase.
Bolo to trošku iné tempo, s ktorým sa niektorí v kariére ešte nestretli a ďalší už dlhšie v takom tempe nehrali. Výsledkovo je to určite sklamanie.
Ale na druhej strane sme si všetci užili krásny štadión pred fantastickou kulisou,“ priznal po zápase hrajúci tréner Matúš Marcin, ktorý si tiež doprial polhodinku hry, hoci sa do tréningov už ako hráč nezapája.
Jeho spoluhráči pritom mali v prvom polčase viacero dobrých šancí, ale neskórovali. Prešovčania naopak premenili všetko – pokutový kop, dva dobre kopnuté priame kopy a navyše jeden gól si Kendičania strelili do vlastnej bránky.
A viac ako sympatická bola až do konca zápasu aj snaha dať aspoň čestný úspech, hoci aj v druhom polčase skóre v prospech Prešova narastalo.
„Prišlo plno ľudí v podstate na dedinu a môžem povedať, že ak by nebol taký výsledok, tak by sme si to všetci užili ešte viac. Koleno budem teraz mať tri dni v ľade, ale toto som si nemohol nechať ujsť. Veď kedy už budem hrať na takom krásnom štadióne pred 2 500 divákmi,“ dodal s úsmevom Marcin.
Pivarníka pri návrate hráči potešili
Víťaznú obnovenú premiéru na lavičke Tatrana Prešov má za sebou aj Roman Pivarník. Jeho noví zverenci ho potešili nielen výsledkom.
„Zápas hodnotím určite pozitívne. Samozrejme, stálo proti nám mužstvo z nižšej súťaže, ale jeho hráči majú svoju kvalitu a aj to ukázali.
Teší ma, že sme plnili veci, o ktorých sme si tie posledné dva dni hovorili. Ako chceme hrať, ako sa chceme prezentovať. Chceli sme hrať veľmi náročne, stláčať ihrisko, represovať a musím povedať, že sa nám to v zápase veľmi darilo.
Dali sme krásne góly, plus tam boli ďalšie pekné akcie. Teší ma, že aj mladí 19 a 20 roční hráči, ktorým sme chceli dopriať väčšiu minutáž, plnili tie prvky, ktoré sme chceli a nebol tam ani jeden prepad. Hráči podali veľmi dobrý výkon a dúfam, že na tej nastavenej ceste začneme ešte viac pracovať,“ hodnotil Pivarník.
Príchod upiekli na polceste
Vedenie Prešova po nepresvedčivých výkonoch v úvode druhej ligy odvolalo počas víkendu Erika Havrilu a expresne rýchlo priviedlo nového trénera, v ktorého prípade je to veľký návrat do Prešova po šestnástich rokoch.
„Volali mi, či sa nemôžeme stretnúť a tak sme si dali stretnutie na polceste. Diskutovali sme spolu asi štyri hodiny a napokon sme sa dohodli, že sa spolu pokúsime ešte pobiť v druhej lige a dotiahnuť to na postup.
A postupne budovať mužstvo a zapracovávať mladých hráčov,“ opísal okolnosti svojho návratu Pivarník, ktorý sa zatiaľ dohodol na zmluve do konca sezóny. „S tým, že ďalšie pokračovanie je otvorené,“ dodal.
Paralely s rokom 2007
V prípade skúseného trénera a manažéra, ktorý má za sebou viacero trénerských zastávok predovšetkým v najvyššej českej súťaži, je to aj akési deja vú.
Na začiatku roka 2007 prišiel do Tatrana s cieľom zachrániť druhú ligu, už v ďalšej sezóne suverénnym spôsobom s Prešovom postúpil do prvej ligy a v dvoch sezónach uhral pokojný stred tabuľky, aby napokon na jeseň 2010 po sérii prehier z funkcie odstúpil.
„Áno, je to podobná situácia. Mám na Prešov veľmi dobré spomienky, pretože to boli veľmi dobré roky. Takže som určite rád, že som späť, teraz už na tomto novom nádhernom štadióne.
Navnímal som ho zvonku aj zvnútra už pri predchádzajúcich návštevách v pozícii technického riaditeľa zväzu. Je nádherný a aj dnes prišla fantastická návšteva a ja dúfam, že diváci budú aj ďalej chodiť tak, ako chodili na ligu,“ verí Pivarník.
Podľa vlastných slov je iný ako pred svojim prvým pôsobením v Prešove.
„Získal som veľa skúseností ako tréner a v posledných rokoch aj z pozície technického riaditeľa zväzu. Veľa som sa venoval mladým hráčom, takže ten záber je široký a človek chce tie poznatky a skúsenosti odovzdať ďalším.
Chcem v klube pomáhať aj pri mládeži, tak aby sme našli cestu a nastavili nejaké parametre, aby sa mladí hráči dokázali ešte viac zlepšovať,“ dodal Pivarník.