Posila na poslednú chvíľu. Slovan získal pred Ligou majstrov obrancu Slavie

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava získal tesne pred uzávierkou súpisiek pre ligovú fázu Ligy majstrov posilu do obranných radov.
Na ročné hosťovanie z českej Slavie Praha prichádza 23-ročný stredný obranca Sahmkou Camara.
Fyzicky disponovaný obranca má v mladom veku skúsenosti z najvyššej švajčiarskej súťaže i z českej ligy. Camara je člen širšieho reprezentačného výberu Guiney, hráva na stopérskom poste, vie však naskočiť aj na pravom kraji obrany.
„Našou prioritou bolo ešte do uzávierky súpisiek na Ligu majstrov rozšíriť možnosti pre trénera v rámci defenzívnej formácie. Sahmkou Camara je mladý, moderný stredný obranca s veľmi zaujímavými parametrami, máme ho nasledovaného v rámci zápasov českej ligy. Môže nám pomôcť ešte skvalitniť obrannú líniu a priniesť tam viac alternatív.
Som veľmi rád, že sme v závere transferového okna zrealizovali tento príchod a dohodli sme sa so Slaviou na ročnom hosťovaní. Verím, že Sahmkou Camara nám pomôže pri veľkom množstve zápasov, ktoré nás čakajú,“ uviedol pre web Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml..
Camara sa v letných prípravných dueloch za Slaviu ukázal v pozitívnom svetle, zatiaľ však čakal na výraznejší prienik v prvom tíme.
„Som veľmi šťastný, že budem nosiť dres Slovana Bratislava, veľkého klubu, ktorý sa druhýkrát v krátkom čase prebojoval do Ligy majstrov. Chcem fanúšikom ukázať, čo vo mne je a naplno sa chopiť tejto príležitosti. Čaká nás Liga majstrov, domáca súťaž i pohár, čiže množstvo zápasov a nesmierne sa na to všetko teším.
V hre sa snažím využívať svoju rýchlosť i výšku, rád vyhrávam osobné súboje. Už sa neviem dočkať svojho prvého štartu v tomto drese,“ povedal rodák z Paríža, kde sa už budúci týždeň predstaví Slovan v prvom zápase v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Camara vlastní francúzske občianstvo, na medzinárodnej úrovni však reprezentuje Guineu.
Prvé futbalové kroky robil vo francúzskom klube Grasse, odkiaľ v lete 2023 zamieril do Stade Lausanne.
Začiatkom roka 2025 prestúpil do Slavie Praha, hneď zamieril na hosťovanie do Karvinej, kde strávil jarnú časť ročníka 2024/25 i sezónu 2025/26.
Celkovo si v českej lige pripísal 37 štartov, s Karvinou prekvapujúco získal v uplynulom ročníku Český pohár, pričom v pohárových dueloch nevynechal ani minútu.