Výmena trávnika či osvetlenia. Slovan či DAC musia odohrať svoje zápasy vonku

Zaplnený štadión ŠK Slovan Bratislava.
Zaplnený štadión ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|3. sep 2026 o 10:05
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Dunajská Streda bude hrať v Michalovciach a bratislavský Slovan sa predstaví v Skalici.

V programe 10. kola futbalovej Niké ligy nastali zmeny. Pre technické úpravy na dvoch štadiónoch si mužstvá vymenili poradie domáceho a hosťujúceho tímu.

Dunajská Streda bude hrať v Michalovciach a bratislavský Slovan sa predstaví v Skalici, informovala súťaž na svojom webe.

Tieto dve stretnutia 10. kola sa vymenia so zápasmi medzi rovnakými súpermi z 21. kola. „Prezídium ÚLK na svojom septembrovom zasadnutí schválilo zmenu termínu dvoch zápasov desiateho kola Niké ligy.

Ide o stretnutia DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín Michalovce a ŠK Slovan Bratislava – MFK Skalica.

Pri oboch dueloch sa uplatňuje článok 35, ods. 3 Súťažného poriadku SFZ. Dôvodom zmeny termínu prvého spomenutého zápasu je výmena umelého osvetlenia a LED bannerov na štadióne v Dunajskej Strede, v prípade stretnutia Slovana so Skalicou je dôvodom výmena trávnika na Tehelnom poli,“ uviedla Niké liga.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Zaplnený štadión ŠK Slovan Bratislava.
    Zaplnený štadión ŠK Slovan Bratislava.
    Výmena trávnika či osvetlenia. Slovan či DAC musia odohrať svoje zápasy vonku
    dnes 10:05
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