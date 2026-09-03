Výmena trávnika či osvetlenia. Slovan či DAC musia odohrať svoje zápasy vonku

V programe 10. kola futbalovej Niké ligy nastali zmeny. Pre technické úpravy na dvoch štadiónoch si mužstvá vymenili poradie domáceho a hosťujúceho tímu.
Dunajská Streda bude hrať v Michalovciach a bratislavský Slovan sa predstaví v Skalici, informovala súťaž na svojom webe.
Tieto dve stretnutia 10. kola sa vymenia so zápasmi medzi rovnakými súpermi z 21. kola. „Prezídium ÚLK na svojom septembrovom zasadnutí schválilo zmenu termínu dvoch zápasov desiateho kola Niké ligy.
Ide o stretnutia DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín Michalovce a ŠK Slovan Bratislava – MFK Skalica.
Pri oboch dueloch sa uplatňuje článok 35, ods. 3 Súťažného poriadku SFZ. Dôvodom zmeny termínu prvého spomenutého zápasu je výmena umelého osvetlenia a LED bannerov na štadióne v Dunajskej Strede, v prípade stretnutia Slovana so Skalicou je dôvodom výmena trávnika na Tehelnom poli,“ uviedla Niké liga.