Líder druhej ligy končí, do 4. kola postúpil aj piatoligista (Slovnaft Cup, výsledky)

V stredu bolo v akcii v Slovnaft Cupe viacero ligistov.
Trnava síce musela otáčať zápas s Púchovom, napokon však bez problémov postúpila. Nezaváhali ani ďalší účastníci najvyššej sútaže.
Veľkým prekvapením je však vypadnutie lídra druhej ligy. Petržalka kraľuje v MONACObet lige, ale v pohári ju po penaltovom rozstrele vyradili treťoligové Nové Zámky.
Do štvrtého kola postúpili aj Kostolné Kračany, ktoré hrajú V. ligu. Po penaltovom rozstrele zdolali treťoligovú Šaľu.
Slovnaft Cup, výsledky – streda, 2. september
2. kolo:
Príbelce – Pohronie 1:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Nitra-Chrenová – Slovan Bratislava - hrá sa o 18.00
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
3. kolo:
Bardejov – Vranov nad Topľou 1:2
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Stropkov – Humenné 1:1, na pok. kopy 4:5
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Oravské Veselé – Považská Bystrica 2:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Nové Zámky – Petržalka 3:3, na pok. kopy 4:2
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Svätý Jur – Dunajská Lužná 2:1
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Kostolné Kračany – Šaľa 1:1, na pok. kopy 8:7
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Piešťany – Beluša 1:1, na pok. kopy 4:2
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Púchov – Trnava 1:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Boleráz – Šoporňa 3:1
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Martin – Skalica 1:4
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Krásno nad Kysucou – Trenčín 0:2
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Kysucké Nové Mesto – Čadca 1:3
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Brezno – Zvolen 0:4
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Fiľakovo – Banská Bystrica 0:2
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Lokomotíva Košice – Slávia TU Košice 3:0
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Harichovce – FC Košice 0:7
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Poprad – Ružomberok - hrá sa o 18.00
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Kendice – Prešov - hrá sa o 18.00
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Hralo sa v utorok:
Tomášov – Inter Bratislava 0:1
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