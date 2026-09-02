    Líder druhej ligy končí, do 4. kola postúpil aj piatoligista (Slovnaft Cup, výsledky)

    Záber zo zápasu Nové Zámky – Petržalka
    Záber zo zápasu Nové Zámky – Petržalka (Autor: Facebook/FC Petržalka)
    Titanilla Bőd|2. sep 2026 o 19:10
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    V stredu sa hralo 20 zápasov.

    V stredu bolo v akcii v Slovnaft Cupe viacero ligistov.

    Trnava síce musela otáčať zápas s Púchovom, napokon však bez problémov postúpila. Nezaváhali ani ďalší účastníci najvyššej sútaže.

    Veľkým prekvapením je však vypadnutie lídra druhej ligy. Petržalka kraľuje v MONACObet lige, ale v pohári ju po penaltovom rozstrele vyradili treťoligové Nové Zámky.

    Do štvrtého kola postúpili aj Kostolné Kračany, ktoré hrajú V. ligu. Po penaltovom rozstrele zdolali treťoligovú Šaľu.

    Slovnaft Cup, výsledky – streda, 2. september

    2. kolo:

    Príbelce – Pohronie 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nitra-Chrenová – Slovan Bratislava - hrá sa o 18.00

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    3. kolo:

    Bardejov – Vranov nad Topľou 1:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Stropkov – Humenné 1:1, na pok. kopy 4:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Oravské Veselé – Považská Bystrica 2:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nové Zámky – Petržalka 3:3, na pok. kopy 4:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Svätý Jur – Dunajská Lužná 2:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Kostolné Kračany – Šaľa 1:1, na pok. kopy 8:7

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Piešťany – Beluša 1:1, na pok. kopy 4:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Púchov – Trnava 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Boleráz – Šoporňa 3:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Martin – Skalica 1:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Krásno nad Kysucou – Trenčín 0:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Kysucké Nové Mesto – Čadca 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Brezno – Zvolen 0:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Fiľakovo – Banská Bystrica 0:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Lokomotíva Košice – Slávia TU Košice 3:0

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Harichovce – FC Košice 0:7

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Poprad – Ružomberok - hrá sa o 18.00

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Kendice – Prešov - hrá sa o 18.00

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Hralo sa v utorok:

    Tomášov – Inter Bratislava 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Záber zo zápasu Nové Zámky – Petržalka
      Záber zo zápasu Nové Zámky – Petržalka
      Líder druhej ligy končí, do 4. kola postúpil aj piatoligista (Slovnaft Cup, výsledky)
      Titanilla Bőddnes 19:10
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      Domov»Futbalnet»Líder druhej ligy končí, do 4. kola postúpil aj piatoligista (Slovnaft Cup, výsledky)