Od pasenia kráv na Tehelné pole. Bol som ako Popolvár, vraví hráč Slovana

Keď bol chlapec, netušil, že sa v krajine hrá nejaká liga, nevedel ani to, že existuje veľké ihrisko a na ňom veľké bránky so sieťou. Ale vo futbale to dotiahol ďaleko. Najskôr do Prešova, potom na Tehelné pole, do reprezentačného dresu a v ňom aj na slávnu Maracanu.

„Takú kariéru má málokto. Bol som ako popolvár,“ podotkne Ján Medviď a uchlipne si z horúceho nápoja v obľúbenej kaviarni, kde sa už roky stretáva a debatuje s priateľmi, tiež bývalými hráčmi.

Dnes 76-ročný, stále vitálny pán, vyrastal v dedine Stročín, v okrese Svidník.