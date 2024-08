Prezývku nosí na prsteni. Hoci futbal nehral, je pri ňom už takmer polstoročie

Je to formulka, ktorú pozná takmer každý fanúšik.

„Bola to veľmi náročná a zodpovedná práca. Nielenže som mal na starosti peniaze, ale pri cestách na ihriská súperov som v autobuse dával pozor okrem hráčov aj na fanúšikov, ktorí s nami cestovali. Netreba dodávať, že občas si aj vypili,“ doplnil.

„Kondíciou som vynikal, ale futbalový talent mi chýbal,“ priznal 66-ročný Marčak, prečo nikdy nebol registrovaným hráčom. „Samozrejme, že ma to lákalo, ale sám som si uvedomil, že mi niečo chýba,“ objasnil.

„Vďační musíme byť najmä nebohému Jozefovi Kačmárovi, bývalému predsedovi klubu. Jemu môžeme ďakovať za vybudovanie ihriska či za budovu telovýchovnej jednoty. Mali by sme ho za to oslavovať dodnes,“ zaspomínal si Marčak.

„Vďaka tomu som mal pred šiestimi rokmi možnosť sprevádzať divákov stretnutím 3. kola Slovnaft Cupu proti Ružomberku. Bol to jeden z najväčších zápasov v histórii klubu. Domácim som za to veľmi vďačný,“ poznamenal skromne.

„Vyzdvihnúť musím aj Jozefa Valkučáka, bývalého ligistu, ktorý to dotiahol najďalej. Dodnes si ho vážim ako hráča, aj ako osobnosť. A zabudnúť nemôžem ani na trénerov Ivana Oreniča a Jána Hrica. Boli to úprimní ľudia, ktorí vedeli prečítať každého zverenca,“ doplnil.

„Priznávam, spočiatku som používal nárečové slová. Teraz sa už snažím hovoriť spisovne a gramaticky správne. Ale stále to ešte nie je dokonalé,“ skonštatoval. Následne si však našiel výhovorku, prečo to tak je. „Veď nie som žurnalista, ale brúsič kovov,“ pousmial sa.

Zodpovednosť? Základ do života

Energický a pozitívne naladený Malcovčan by pri futbale ešte rád zostal. „Práve vďaka nemu beriem životnú energiu,“ priznal.

A venovať sa športu radí aj mladým.

„Naučí vás to zodpovednosti. Dá vám to základ do života. Ak sa vám trebárs narodia deti, budete vďaka tomu vzornejší otec. Byť za niečo zodpovedný už od mladého veku je veľmi poučné,“ radí.