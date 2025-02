Ružomberok angažoval českého brankára, skúsenosti má aj zo Sparty Praha

Pod Čebrať na hosťovanie do konca sezóny prichádza český brankár Hugo Jan Bačkovský zo Slovana Liberec.

„Všetko sa udialo na poslednú chvíľu a bol som rád, že sa naskytla nejaká príležitosť, aby som mohol niekde chytať.

Ak by som zostal v Liberci, do konca sezóny by som iba trénoval a počas zápasov bol na tribúne.

Verím, že ja pomôžem Ružomberku a klub zase mne,“ odkryl svoje očakávania 25–ročný gólman.

Ide o bývalého mládežníckeho reprezentanta, ktorý začínal vo Viktorii Žižkov, potom pôsobil v Sparte Praha, pričom hosťoval v kluboch Sparta Krč, Vlašim, Bohemians 1905 a v Slovane Liberec, kde prestúpil v roku 2023.