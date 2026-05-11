Po napadnutí Surovčíka hrozí páchateľom až dvojročné väzenie. Kriminalisti analyzujú záznamy

Polícia po sobotnom predčasne ukončenom futbalovom derby medzi Slaviou a Spartou vyšetruje okrem napadnutia sparťanského brankára aj ďalšie trestné činy.
Vbehnutie fanúšikov na hraciu plochu a útok na sektor hostí vyšetruje ako výtržníctvo. Preveruje tiež poškodenie LED panelov, sedadiel a toaliet ako poškodzovanie cudzej veci. Na webe to v pondelok uviedla policajná hovorkyňa Eva Kropáčová.
Policajti už v sobotu večer uviedli, že napadnutie brankára Jakuba Surovčíka vyšetrujú ako výtržníctvo, za ktoré hrozí až dvojročné väzenie.
„Policajtom sa už podarilo stotožniť niekoľko osôb, ktoré sa podieľali na napadnutí brankára, a niekoľko ďalších osôb, ktoré sú podozrivé z protiprávneho konania,“ uviedla v pondelok hovorkyňa.
O prípadnom napadnutí ďalších hráčov Sparty polícia v pondelok nič neuviedla. Rozhodca Karel Rouček do zápisu napísal, že podľa vedúceho mužstva Sparty Miroslava Baránka boli napadnutí traja hráči – brankár Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a obranca Jakub Martinec.
Na trávnik niekoľko minút pred koncom sobotného derby vbehli stovky fanúšikov. Niektorí z nich bežali pred sparťanský sektor, do ktorého začali hádzať svetlice. Aj to polícia klasifikuje ako výtržníctvo.
„Ďalej riešime poškodenie LED panelov ohraničujúcich sektor divákov a hraciu plochu ako trestný čin poškodzovania cudzej veci, pričom škoda je predbežne vyčíslená na niekoľko stoviek tisíc korún,“ uviedla hovorkyňa. Rovnako je klasifikované aj poškodenie sedadiel a toaliet.
Kriminalisti stále vyhodnocujú desiatky kamerových záznamov. Vyžiadali si aj záznamy, ktoré vyhotovili médiá. Postupne chcú stotožňovať ďalších fanúšikov.
„V tejto chvíli by sme chceli vyzvať všetkých fanúšikov, ktorí vbehli na hraciu plochu počas zápasu alebo sa dopustili ďalšieho protiprávneho konania, aby sa sami prihlásili na linku 158,“ dodala hovorkyňa.
Slavia viedla 3:2 a ak by náskok v závere nadstaveného času udržala, obhájila by titul. Teraz jej hrozí kontumácia. Predseda predstavenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík už v nedeľu oznámil, že Slavia až do odvolania uzavrie severnú tribúnu, kde sídli „kotol“ najhlasnejších fanúšikov.
Výtržníci, ktorí vbehli na trávnik a napadli Surovčíka, dostanú doživotný zákaz vstupu na štadión. Jedného z nich už Slavia takto potrestala. Slavia bude od vinníkov požadovať náhradu celej škody vrátane prípadnej miliónovej pokuty od disciplinárnej komisie.