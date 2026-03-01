VIDEO: Brankársky omyl sezóny. Celebrini strelil zrejme najľahší gól v kariére

Brankár Edmontonu po chybe dostal gól do prázdnej bránky
Brankár Edmontonu po chybe dostal gól do prázdnej bránky (Autor: reprofoto)
Sportnet|1. mar 2026 o 08:34
Gólman Edmontonu stratil hokejku a bránka ostala prázdna.

Hokejová NHL priniesla v sobotňajšom večernom zápase medzi San Jose Sharks a Edmonton Oilers jeden z najkurióznejších momentov sezóny.

Hviezdny útočník Sharks Macklin Celebrini využil nečakanú chybu brankára Connora Ingrama a otvoril skóre stretnutia gólom do úplne prázdnej bránky. 

VIDEO: Gól Celebriniho po chybe Ingrama

K incidentu došlo približne v polovici prvej tretiny, keď gólman Edmontonu stratil svoju hokejku a rozhodol sa ju získať späť pri zadnom mantineli.

Myslel si, že bude mať dostatok času a jeho tím sa presunie do ofenzívnej tretiny, no Sharks okamžite získali puk, Celebrini vošiel do pásma a nemal najmenší problém poslať ho do odkrytej siete. 

Ingram síce ešte v poslednej chvíli skočil späť do bránky a snažil sa strelu zneškodniť, no jeho snaha už nestačila.

Zápas nakoniec vyhralo San Jose v zostave aj s Pavlom Regendom 5:4 a ukončilo päťzápasovú sériu bez výhry.

NHL

VIDEO: Brankársky omyl sezóny. Celebrini strelil zrejme najľahší gól v kariére
dnes 08:34
