VIDEO: Brankársky omyl sezóny. Celebrini strelil zrejme najľahší gól v kariére

Hokejová NHL priniesla v sobotňajšom večernom zápase medzi San Jose Sharks a Edmonton Oilers jeden z najkurióznejších momentov sezóny.
Hviezdny útočník Sharks Macklin Celebrini využil nečakanú chybu brankára Connora Ingrama a otvoril skóre stretnutia gólom do úplne prázdnej bránky.
VIDEO: Gól Celebriniho po chybe Ingrama
K incidentu došlo približne v polovici prvej tretiny, keď gólman Edmontonu stratil svoju hokejku a rozhodol sa ju získať späť pri zadnom mantineli.
Myslel si, že bude mať dostatok času a jeho tím sa presunie do ofenzívnej tretiny, no Sharks okamžite získali puk, Celebrini vošiel do pásma a nemal najmenší problém poslať ho do odkrytej siete.
Ingram síce ešte v poslednej chvíli skočil späť do bránky a snažil sa strelu zneškodniť, no jeho snaha už nestačila.
Zápas nakoniec vyhralo San Jose v zostave aj s Pavlom Regendom 5:4 a ukončilo päťzápasovú sériu bez výhry.
