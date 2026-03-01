Derby rozhodla emócia. Košice sa rozbehli a napravujú, čo zbabrali na jeseň

Derby medzi Michalovcami a Košicami v poslednom kole základnej časti nemalo taký náboj ako v predchádzajúcich sezónach, keď sa v ňom najprv v závere celej súťaže rozhodovalo o baráži a pred rokom o postupe do prvej šestky.
Michalovčania už mali istotu prvej šestky, Košičania vedeli, že idú do tuhého boja o záchranu.
Aj tentokrát však derby dopadlo lepšie pre Košičanov, ktorí potvrdili vynikajúcu formu a sériu bez prehry natiahli na sedem zápasov, keď naposledy prehrali ešte v druhej polovici novembra.
O výsledku 0:2 pre Košice sa rozhodlo už v úvode zápasu. Prvú veľkú šancu mali Michalovce už v druhej minúte, ale vzápätí dvakrát úradovala pravá strana košickej ofenzívy.
Po šanci Michaloviec sa hosťom podaril rýchly prechod do útoku, Miroslav Sovič kolmicou vysunul Milana Rehuša, ktorého center hlavou usmernil do bránky Vladimir Perišič.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Košice
Ďalší rýchly brejk v réžii Rehuša prišiel po dvadsiatich minútach hry. Opäť mu predchádzala šanca domácich, keď nebezpečnú strelu Kaia Brosnan zlikvidoval hosťujúci brankár Maciej Dabrowski.
Z následného protiútoku najprv Rehuš vysunul kolmicou Matyása Kovácsa, ten mu loptu pod seba vrátil a Rehuš po zasekávačke poslal loptu po zemi k ľavej tyčka michalovskej bránky, od ktorej putovala do siete.
Rozhodli dva brejky hostí
„Myslím si, že rozhodla emócia. Oni jej mali viac. My sme boli akoby v kľude, že už máme šestku uhratú. Ale predsa len je to derby a na to sa nemôžeme vyhovárať. Bohužiaľ strelili dva rýchle góly, my sme svoje šance nepremenili.
Mrzí ma to, lebo ja osobne chcem vyhrávať každý zápas a je to jedno, či sme zachránení, či sme v šestke, či sme majstri, proste každý zápas,“ pomenoval príčinu prehry michalovský obranca Matej Čurma.
VIDEO: Tlačová konferencia trénerov po zápase
Podľa trénera Antona Šoltisa jeho zverenci nezvládli to, na čo sa pripravovali.
„V prvom polčase sa to prelievalo z jednej strany na druhú, neustrážili sme brejkové situácie súpera, hoci sme sa na to sme sa pripravovali. Mali sme tam nejaké šance, aj súper a nikto by sa nečudoval, keby to po polčase bolo 3:3.
V druhom polčase sme urobili nejaké zmeny, ale oni si to postrážili. Boli sme síce viac na lopte, ale do nejakých šancí sme sa nedostali a nevedeli sme sa presadiť. Chýbala mi tam možno väčšia kvalita v ofenzíve. Súper tam stál, bol poctivý, dobiedzal, nedal nám veľa priestorov. Kto dáva góly, vyhráva. Súper dal dnes dva, my ani jeden,“ hodnotil zápas.
V šestke po šiestich rokoch
Napriek prehre v poslednom zápase základnej časti, dosiahli Michalovčania veľký klubový úspech a po šiestich rokoch si zahrajú v nadstavbovej skupine o titul.
„Je to veľký úspech pre klub, pretože vieme, aká je liga náročná, aké to bolo tesné. Pôjdeme od zápasu k zápasu, ale môj osobný cieľ je, postúpiť cez baráž do Európy, ak bude taká šanca. Zažil som to s Ružomberkom,“ prezradil Čurma.
Podľa trénera Antona Šoltisa, ktorý bol na lavičke Michaloviec aj pred šiestimi rokmi, rozhodli o prieniku do hornej šestky hlavne jesenné výkony. „Celú jeseň sme hrali kontinuálne dobre, zlepšovali sme sa zápas od zápasu. Vyhrávali sme zápasy, aj dôležité, a dokázali sme bodovať.
Pri pohľade na nabitú spodnú časť tabuľky sme radi. Tam to bude mať každý superťažké. My máme pokoj, ale musíme pracovať, lebo myslíme na to, aby sme sa zlepšovali, aby ten tím napredoval,“ povedal.
Michalovčanov čaká hneď na úvod nadstavby domáci zápas s vedúcim Slovanom Bratislava, nad ktorým počas pôsobenia v prvej lige ešte nezvíťazili. „Je najvyšší čas,“ pousmial sa Čurma.
Černák spokojný s výsledkom aj výkonom
Košičania sa od druhej polovice novembra, kedy prehrali po dobrom výkone domáci zápas s Trnavou, vezú na pozitívnej vlne. Zo siedmich ligových zápasov vyhrali päť, pridali aj víťazstvo v osemfinále pohára.
„Natiahli sme nejakú šnúru, ktorú sme začali už na konci jesene. Slušný prvý polčas z našej strany. Išli sme do vedenia 2:0, mali sme tam aj nejaké brejky na 0:3, ale mal nejaké šance aj súper a nepremenil.
V druhom polčase sme sa viac stiahli, viac sme bránili, ale Michalovce sme do nejakých čistých šancí nepustili. Dôležité víťazstvo, zaslúžené a ideme ďalej,“ povedal po víťazstve na Zemplíne Dominik Kružliak.
Spokojný bol aj tréner Peter Černák, ktorému chýbali viacerí kľúčoví hráči, zranený najlepší strelec Roman Čerepkai, ale aj kapitán a stopér Ján Krivák, ktorý si odpykával trest za päť žltých kariet.
„Dokázali sme vyhrať s naozaj ťažkým súperom. Dostali sme sa do rýchleho dvojgólového vedenia. Súper tam mal ešte do polčasu šance na to, aby skorigoval ten výsledok, alebo otočil, my takisto, ale ustáli sme to.
V druhom polčase sme sa nedokázali udržať toľko na lopte, súper si vypracoval územnú prevahu, ale nepúšťali sme ich do nejakých veľkých šancí. Za to som rád a som spokojný aj s výsledkom a nakoniec aj s výkonom,“ dodal Černák.
Od príchodu Černáka si všetko sadlo
Košičania nedokázali preniknúť po roku opäť do prvej šestky, hoci to bol ich predsezónny cieľ.
„Hráme o záchranu. To si treba povedať na rovinu. A tou zbabranou jeseňou sme sa tam sami dostali, takže teraz máme čo naprávať. A zatiaľ nám to ide dobre a verím, že v tom budeme pokračovať,“ verí pred nadstavbou Kružliak.
Zlomovým momentom sa stal prechod trénera Petra Černáka z juniorky k ligovému mužstvu.
„Myslím, že si to všetko sadlo. Či už tréner Černák, alebo jeho asistenti. Fakt výborní tréneri, skvelí ľudia, výborná komunikácia medzi nami. Myslím si, že si to tak prirodzene sadlo a chlapci bojujú za klub a za neho, takže to je dobre. Vidno to na tom ihrisku a som rád, že sa nám výsledkovo darí. Ale netreba poľaviť,“ zdôraznil.
V pohári chcú postúpiť
Tréner Černák, ktorý prehral len v prvom zápase na lavičke, vidí výborné výsledky ako odmenu pre hráčov za tréningovú prácu.
„Chceli sme hlavne, aby si chalani verili, aby ďalej pracovali tak, ako dovtedy, lebo tá morálka na tých tréningoch bola naozaj veľmi dobrá. Kvalitu majú, čo nakoniec aj ukazujú a chceli sme ich hlavne podporiť, aby boli sebavedomí aj v zápasoch. To sa nám deje a som za to naozaj veľmi rád. Robíme na tom ďalej deň čo deň,“ priblížil zmenu, ktorá sa udiala po jeho príchode k mužstvu.
Do nadstavby vstúpia Košičania domácim zápasom proti Trenčínu, s ktorým majú rovnaký počet bodov. Ešte predtým ich čaká v stredu rovnako doma pohárové štvrťfinále s Dunajskou Stredou.
„Chceli by sme postúpiť, ale jednoducho vieme, aká je situácia. Hrať tri zápasy za týždeň je náročné. Budeme chcieť postaviť, čo najsilnejší tím a športovo sa pobiť o postup. Finále je už blízko, ale zároveň aj dostatočne ďaleko,“ dodal Černák.