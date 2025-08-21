Český reprezentant oznámil koniec kariéry: Zranenie a syn boli silnejšie než futbal

PRAHA. Český futbalista Jakub Jankto, bývalý hráč oboch pražských „S“ a dlhoročný reprezentant, oznámil koniec profesionálnej kariéry. Dôvodom sú zdravotné problémy aj osobné priority. Informoval o tom na svojich sociálnych sieťach.
Len 29-ročný Jankto priznal, že definitívne ukončil kariéru aj pre vážne zranenie. „Dostal som množstvo otázok, či budem pokračovať. Bohužiaľ nie. Mal som úplne pretrhnuté väzy v členku a celý rok som sa snažil vrátiť. Už to ďalej nešlo,“ napísal na Instagrame.
Ako dodal, zásadnú úlohu pri rozhodovaní zohrala aj rodina. „Hlavným dôvodom bolo moje dieťa. Nevidel som ho tak často, ako som chcel. Rodina je len jedna a rozhodol som sa presťahovať do Prahy, aby som mohol byť pri synovi,“ vysvetlil.
Jankto je odchovancom Slavie Praha, krátko pôsobil aj v Sparte, no najväčšiu časť kariéry strávil v zahraničí. V Taliansku hrával za Udinese, Sampdoriu či Cagliari, v Španielsku si obliekol dres Getafe. V českej reprezentácii nastúpil 45-krát a strelil štyri góly.
Podľa dostupných informácií by sa mal po kariére zapojiť do trénerskej práce v Dukle Praha, kde by mal pomáhať pri mládežníckej kategórii U7 spolu so svojím otcom. Klub však zatiaľ túto správu nepotvrdil.