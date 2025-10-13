Bývalý hráč Arsenalu povedie treťoligový klub v úpadku. Prvýkrát bude trvalým hlavným trénerom

LONDÝN. Bývalý anglický futbalový reprezentant a hráč tamojšieho Arsenalu Jack Wilshere povedie treťoligový Luton Town. Pre 33-ročného Angličana to bude prvé trvalé pôsobenie v pozícii hlavného trénera A-tímu. Doposiaľ viedol len dočasne Norwich City a predtým trénoval v akadémii Arsenalu.
Od Norwichu dostal šancu trénovať tím počas záverečných dvoch stretnutí uplynulej sezóny Championship.
K účastníkovi druhej najvyššej súťaže sa pripojil v októbri 2024, predtým pôsobil v Arsenale na lavičke tímu do 18 rokov.
Wilshere po oficiálnom potvrdení neskrýval nadšenie, keďže prvé futbalové kroky spravil ako osemročný práve v Lutone.
„Dalo by sa povedať, že som sa vlastne vrátil na začiatok. Zrejme to tak zariadil osud. Je to pre mňa veľká česť,“ vyjadril sa na oficiálnej stránke účastníka tretej najvyššej súťaže.
Luton pritom ešte v sezóne 2023/2024 hral svoje zápasy v Premier League, no odvtedy sa posunul o dve súťaže nižšie. Po 11 stretnutiach League One je na 11. mieste, nazbieral dovedna 16 bodov. Vedenie sa minulý týždeň rozlúčilo s Mattom Bloomfieldom.