Schranzík je istota. Tréner Slavie po góle chválil slovenského útočníka

"Za všetkých útočníkov som rád, sebavedomie ofenzívnych hráčov je vždy dôležité. Kuchta s Krmenčíkom naznačili, že môžu dohrávať zápasy spolu tak, ako by sme niekedy chceli, proti Unionu sa nám to hodilo.

Krmenčík priniesol tvrdosť a silu do prvých súbojov hore, Kuchta sa potom mohol sústrediť na prácu pod ním. 'Schranzík' je istota do takých situácií, má potrebné šťastie strelca, aj keď je tam nejaký teč, tak to jednoducho premieňa a to je veľmi dobré."