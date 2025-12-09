Bol jediným kandidátom. Na čele najvyššej súťaže bude ďalšie štyri roky

Ivan Kozák pokračuje vo funkcii prezidenta Únie ligových klubov (ÚLK). Rozhodlo o tom utorkové volebné Prezídium ÚLK v Bratislave, na ktorom prebehli aj voľby kandidátov ÚLK do Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Kozák bezprostredne po zvolení viackrát zopakoval, že cieľom je najmä naplniť štadióny.
Vo voľbách prezidenta riadiacej organizácie pre najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž kandidoval ako jediný. Pokračovať bude minimálne ďalšie štyri roky. Zároveň zostáva aj viceprezidentom SFZ pre profesionálny futbal.
Kluby si vedia predstaviť spoluprácu so mnou
„V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým klubom, ktoré mi dali dôveru. Zvolilo ma na ďalšie obdobie všetkých dvanásť klubov Niké ligy. Svedčí to o tom, že mandát je veľmi silný, máme toho veľa za sebou aj pred sebou a práca bola odmenená.
Mali sme v uplynulom období veľmi výrazné úlohy, menili sme titulárneho partnera ligy, takisto sa nám podarilo navýšiť príjem z televíznych práv, zaviedli sme VAR do všetkých zápasov.
Takže tej práce bolo dosť a výsledky svedčia o tom, že kluby si vedia predstaviť spoluprácu so mnou aj na ďalšie obdobie,“ povedal Kozák po zvolení.
Poslaním ÚLK je zastrešovať riadenie Niké ligy po športovo-technickej a marketingovej stránke. Prezident ÚLK ďalej predstavil aj plány do budúcna: „Najpodstatnejšie je udržať stabilitu a navyšovať príjmy klubov, pretože v tejto náročnej dobe to nie je jednoduché.
Čakajú nás televízne tendre a takisto aj ďalšie v budúcnosti s titulárnymi partnermi. Tej práce je naozaj veľa a chceme s klubmi pracovať tak, aby sme napĺňali štadióny.
Chceme stabilizovať termínové listiny, výkopy zápasov, televíznych zápasov a pracovať na vizibilite ešte viac, aby sme tie štadióny plnili.“
Zastal sa úrovne najvyššej slovenskej súťaže
Kozák sa ďalej zastal športovej úrovne najvyššej slovenskej súťaže. „Okolitým krajinám sa priblížime len tvrdou prácou. Gro hráčov, ktorí hrajú teraz za reprezentáciu, vyrástli u nás, v našej lige.
U nás nikdy nebude hrať Ronaldo ani Messi, ale v našom priestore sa snažíme pracovať tak, aby sme určitú kvalitu futbalu priniesli divákom.
Rastieme sledovanosťou aj návštevnosťou a dnes už máme infraštruktúru na veľmi dobrej úrovni, čo ukázalo aj usporiadanie majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, kde sme mohli ukázať krásne štadióny na Slovensku.
Ďalší možno ešte pribudne v Komárne, veľmi sa na to tešíme. Štadióny už máme, a teraz treba pracovať na tom, aby boli plné.“
ÚLK vznikla v roku 2009 a predstavuje autonómnu organizáciu futbalových klubov. Kozák je na jej čele od júla 2014. „Už len príjmy klubov, aké boli vtedy a teraz, sú diametrálne rozdielne.
Za to sme radi a na to sme tu, aby sme prezentovali ligu ako produkt, do ktorého sa oplatí investovať.
Tá vizibilita je dôležitá, takisto infraštruktúra a samozrejme, úspech našich klubov v Európe je dôležitý pre rozvoj, aby sme mohli investovať ďalšie financie a zlepšovať sa,“ dodal.
Okrem prezidenta volilo Prezídium, ktoré tvoria zástupcovia všetkých dvanástich klubov ligy, aj troch kandidátov ÚLK do Výkonného výboru SFZ za profesionálny futbal.
Opätovne sa nimi stali zástupca bratislavského Slovana Petr Kašpar a Tibor Végh z DAC 1904 Dunajská Streda. Ako novozvolený ich doplnil Igor Schlesinger, zástupca AS Trenčín.