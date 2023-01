Prestup Isca stroskotal, španielský futbalista je aktuálne bez klubu

BERLÍN. Španielsky futbalista Isco napokon neprestúpi do Unionu Berlín. Denník Bild v utorok zverejnil fotografie bývalého stredopoliara Realu Madrid, ako vchádza do berlínskej nemocnice Charité, kde mal absolvovať lekársku prehliadku a následne podpísať zmluvu do roku 2024 s opciou na predĺženie o ďalší rok.

Bol s ním technický riaditeľ Unionu Michael Parensen a mediálny tím klubu. Generálny manažér Unionu Oliver Ruhnert však mohol iba konštatovať, že Isco na poslednú chvíľu zmenil podmienky kontraktu.