Na oslavách Bayernu chýbalo to najdôležitejšie. Kompany zabudol trofej v kuchyni

Vincent Kompany
Vincent Kompany (Autor: TASR/AP)
TASR|20. máj 2026 o 14:32
ShareTweet0

Museli sa pre ňu vrátiť s pomocou polície.

Oslavy zisku ďalšieho majstrovského titulu futbalistov Bayernu Mníchov mali kuriózny priebeh.

Na tradičnom stretnutí s fanúšikmi na miestnej radnici totiž chýbalo to najdôležitejšie – víťazná trofej. Tá sa nachádzala v kuchyni trénera Vincenta Kompanyho.

Kouč „Bavorov“ si zobral po oslavách trofej pre víťaza Bundesligy domov. Na želané miesto sa napokon dostala s pomocou policajných zložiek.

„Prišli sme sem a zrazu nám chýbala majstrovská trofej. Potom som si spomenul, že zostala v našom dome v kuchyni. Úplne som zabudol na to, že mi ju niekto dal a povedal mi, aby som ju priniesol,“ citoval Kompanyho denník Bild. S Bayernom oslavovalo titul približne 16-tisíc fanúšikov.

Bundesliga

    Vincent Kompany
    Vincent Kompany
    Na oslavách Bayernu chýbalo to najdôležitejšie. Kompany zabudol trofej v kuchyni
    dnes 14:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Na oslavách Bayernu chýbalo to najdôležitejšie. Kompany zabudol trofej v kuchyni