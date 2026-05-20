Na oslavách Bayernu chýbalo to najdôležitejšie. Kompany zabudol trofej v kuchyni

Oslavy zisku ďalšieho majstrovského titulu futbalistov Bayernu Mníchov mali kuriózny priebeh.
Na tradičnom stretnutí s fanúšikmi na miestnej radnici totiž chýbalo to najdôležitejšie – víťazná trofej. Tá sa nachádzala v kuchyni trénera Vincenta Kompanyho.
Kouč „Bavorov“ si zobral po oslavách trofej pre víťaza Bundesligy domov. Na želané miesto sa napokon dostala s pomocou policajných zložiek.
„Prišli sme sem a zrazu nám chýbala majstrovská trofej. Potom som si spomenul, že zostala v našom dome v kuchyni. Úplne som zabudol na to, že mi ju niekto dal a povedal mi, aby som ju priniesol,“ citoval Kompanyho denník Bild. S Bayernom oslavovalo titul približne 16-tisíc fanúšikov.