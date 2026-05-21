Hviezda Bayernu prišla o vodičský preukaz. Za krátky čas má na konte dve havárie

Jamal Musiala. (Autor: TASR/DPA)
TASR|21. máj 2026 o 08:36
Za volant si nesadne do polovice novembra.

Nemecký futbalový reprezentant Jamal Musiala si niekoľko mesiacov nezašoféruje.

Dvadsaťtriročnému stredopoliarovi Bayernu Mníchov zadržali vodičský preukaz po tom, ako spôsobil už druhú haváriu v priebehu niekoľkých mesiacov.

K nedávnemu incidentu došlo na diaľnici neďaleko bavorskej metropoly. Musiala v čase zrážky prekročil maximálnu povolenú rýchlosť (120 km/h) o 74 km/h, 30-ročný vodič a 26-ročný spolujazdec druhého auta našťastie utrpeli len ľahšie zranenia.

„Je pravda, že v apríli 2025 som mal nehodu, ktorú som tiež spôsobil. Samozrejme, preberám za to zodpovednosť. O to viac som vďačný, že sa nikto pre moju nepozornosť vážne nezranil,“ citoval nemeckého futbalistu denník Bild. Za volant si nesadne do polovice novembra.

Bundesliga

