Chelsea využila, že Betis zložil nohu z plynu. Futbal je neúprosný, zhodnotil Isco

Betis viedol po prvom dejstve 1:0, keď na ihrisku dominoval, no po prestávke úplne odpadol a Chelsea otočila skóre a zvíťazila presvedčivo 4:1.

BRATISLAVA. Real Betis doplatil na to, že po pôsobivom prvom polčase zložil nohu z plynu, povedali po stredajšej prehre 1:4 vo finále Európskej konferenčnej ligy proti Chelsea kapitán Isco a skúsený tréner Manuel Pellegrini.

„Myslím si, že sme sa príliš spoliehali na výsledok. Zatiahli sme sa dozadu. Chelsea má obrovskú kvalitu aj silu,“ povedal Isco, päťnásobný víťaz Ligy majstrov s Realom Madrid, ktorý bol v prvom polčase výborný, no po zmene strán – ako celý tím – pôsobil unavene.

„Je to veľmi krutá prehra po tom, čo sme predviedli v prvom polčase. Futbal je neúprosný,“ dodal.

„V prvom polčase sme hrali výborne, sotva mali šance. Mali sme to na dosah, ale nedokázali sme využiť vedenie – a to nás trestalo počas celej sezóny. Vo finále európskej súťaže sú chyby veľmi drahé.

„Netreba zabúdať, že sme hrali proti Chelsea. Som sklamaný, že sme ich v prvom polčase prehrali a potom to zahodili.“

„Nedokázali sme udržať tempo, aké sme si predstavovali. Bol to veľmi ťažký súper. Výsledok pôsobí ako výprask, no nemyslím si, že odráža reálny rozdiel medzi tímami,“ povedal tréner Pellegrini.

„Je pre nás hrdosť vidieť fanúšikov v takomto počte. Milujem tento klub pre to, ako nás podporujú, ako nás ženú dopredu. Je to pre nás česť aj v prehre. Veľa to hovorí o tomto klube,“ dodal Bartra.

„Momentálne to pôsobí, akoby celá sezóna bola zbytočná, no neskôr si to budeme viac vážiť.“

Obranca Aitor Rubial so slzami v očiach sľúbil, že sa vrátia. Betis si vďaka šiestemu miestu v LaLige vybojoval účasť v Európskej lige.

„Zažili sme veľmi ťažké obdobie, bolo to náročné, ale veríme, že sa cez to dostaneme a že to dokážeme znova,“ vyhlásil.