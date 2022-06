ViOn získal talentovaného legionára zo Senice, mal zaujímavé štatistiky

Niarchos sa upísal ViOnu na dva roky.

"Je to pre mňa prvý deň v klube, no cítim sa tu skvelo. Som rád, že môžem začať novú futbalovú kapitolu práve tu. Mám nejaké predstavy o tímových cieľoch, ale aj o svojich individuálnych. Myslím si, že by sme sa mohli pobiť o vyššie priečky, ako skončil ViOn v uplynulej sezóne. Čo sa týka mňa, tak by som chcel strieľať veľa gólov a čo najviac pomôcť tímu," povedal talentovaný útočník pre klubovú stránku.