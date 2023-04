Inter zvládol odvetu, v semifinále vyzve v derby AC Miláno

"Bude to veľmi výnimočný zápas, vieme, aký bude dôležitý. Teraz však musíme zbierať body v Serii A, Liga majstrov bude neskôr," povedal Martinez.

Jeho tím pôvodne vsietil druhý gól už pred prestávkou, no neplatil pre faul Martineza.

"Dali dobrý druhý gól, pred tretím sme počuli hvizd a mnoho hráčov prestalo hrať. Samozrejme by som chcel triumf 3:2 a je mi to ľúto, sme však v semifinále," dodal kouč.

Celkovú prehru hostí v dvojzápase zmiernili v závere stretnutia Antonio Silva a Petar Musa. "Sme sklamaní, pretože sme na začiatku stále verili, že máme na dosah semifinále.

Začali sme veľmi dobre, no po prvom inkasovanom góle sa to skomplikovalo, Tak to býva vždy," zhodnotil výsledok zápasu tréner hostí Roger Schmidt.

"Myslím si, že sme ukázali dobrý prístup, sústredenosť a veľmi dobrú mentalitu. V druhom polčase sme sa snažili tlačiť, no potom sme dostali gól a podľa mňa nám trochu uškodili aj verdikty rozhodcu," dodal nemecký tréner.