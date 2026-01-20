ONLINE: Inter Miláno - FC Arsenal dnes, Liga majstrov LIVE (7. kolo)

Futbalisti tímov Inter Miláno a FC Arsenal dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Kto lepšie zvládne utorkový šláger?
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Inter Miláno - FC Arsenal (Liga majstrov, 7. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
20.01.2026 o 21:00
7. kolo
Inter
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Arsenal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes budeme sledováť šláger Ligy majstrov medzi Inter Miláno a Arsenal Londýn.
Inter Miláno
Zverenci Cristian Chivua majú celkom slušnú formu. Sú na čele talianskej Serie A so ziskom 49 bodov. Pred druhým konkurenčným AC majú náskok troch bodov. Inter nazbieral v prebiehajúcom ročníku Ligy majstrov zatiaľ 12 bodov a má pozítnve skóre 12:4. Interu aktuálne patrí 6. pozícia.
Arsenal FC
Hostia z Londýna majú rovnako ako ich súper výbornú formu. Cez víkend síce remizovali na pôde Nottinghamu Forest 0:0, ale vedú anglickú Premier league. Kanonieri sú aj na čele Ligy majstrov s 18 bodmi a pozitívnym skóre 17:1. Dnes sa očakáva mimoriadne vyrovnaný a atraktívny futbal. Uvidíme kto zápas lepšie zvládne.
Inter Miláno
Zverenci Cristian Chivua majú celkom slušnú formu. Sú na čele talianskej Serie A so ziskom 49 bodov. Pred druhým konkurenčným AC majú náskok troch bodov. Inter nazbieral v prebiehajúcom ročníku Ligy majstrov zatiaľ 12 bodov a má pozítnve skóre 12:4. Interu aktuálne patrí 6. pozícia.
Arsenal FC
Hostia z Londýna majú rovnako ako ich súper výbornú formu. Cez víkend síce remizovali na pôde Nottinghamu Forest 0:0, ale vedú anglickú Premier league. Kanonieri sú aj na čele Ligy majstrov s 18 bodmi a pozitívnym skóre 17:1. Dnes sa očakáva mimoriadne vyrovnaný a atraktívny futbal. Uvidíme kto zápas lepšie zvládne.