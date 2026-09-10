Francúzska futbalová federácia sa vyjadrila k voľbám prezidenta FIFA. Podporí Infantina?

Francúzska futbalová federácia na budúcoročných voľbách prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) nepodporí súčasného šéfa FIFA Gianniho Infantina. Francúzi to uviedli na svojich oficiálnych webových stránkach.
Infantino stojí na čele FIFA už desať rokov a napriek veľkej kritike v súvislosti s plánom predať súkromným investorom časť práv z majstrovstiev sveta chce na budúci rok opäť kandidovať.
Nemôže však počítať s podporou významných európskych národných zväzov, ako sú Anglicko, Taliansko, Belgicko alebo teraz Francúzsko.
„Výkonný výbor Francúzskej futbalovej federácie sa vo štvrtok v Paríži zišiel na žiadosť svojho predsedu Philippa Dialla a jednomyseľne rozhodol, že federácia stiahne svoju podporu pre Gianniho Infantina pred voľbami prezidenta FIFA, ktoré sa majú uskutočniť 18. marca 2027 v Rabate,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Francúzska federácia pôvodne na konci júna vyjadrila Infantinovi vo voľbách podporu, to sa však o mesiac neskôr zmenilo po zverejnení plánov na predaj práv na majstrovstvá sveta.
Od týchto plánov sa napokon upustilo, švajčiarsky funkcionár však napriek tomu prichádza o časť svojej podpory.
„Došlo k viacerým udalostiam, ktoré sa priamo týkali riadenia FIFA a jej predsedu a ktoré boli v rozpore so základnými zásadami riadneho riadenia a hodnotami futbalu.
Hoci bol tento projekt vďaka spoločnému postupu UEFA a niekoľkých ďalších konfederácií odmietnutý, situáciu okolo FIFA nemožno považovať za vyriešenú,“ uviedli Francúzi.
Za Infantinom naďalej stoja predstavitelia Afriky a niekoľko národných federácií z juhoamerickej konfederácie CONMEBOL.
Kandidát na prezidenta FIFA musí získať podporu najmenej 106 z 211 členských zväzov. Kandidatúru treba podať do 18. novembra.