Wenger sa dištancoval od Infantinovho plánu: O projekte som sa dozvedel až z médií

Bývalý francúzsky tréner Arsene Wenger sa v utorok dištancoval od neúspešného plánu prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina.
Člen výkonného výboru a šéf globálneho rozvoja FIFA označil zastavenie rodiaceho sa návrhu predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom za „absolútne nevyhnutné“.
Wengerovo vyhlásenie ku kontroverznému plánu prišlo po tom, čo Európska futbalová únia (UEFA) pohrozila FIFA právnymi krokmi.
„Na tomto strategickom pláne som sa nepodieľal a o projekte som sa dozvedel až z médií,“ povedal Wenger podľa agentúry AP. Sedemdesiatšesťročný Francúz sa v roku 2019 ujal funkcie riaditeľa oddelenia globálneho rozvoja futbalu vo FIFA.
„Rozhodnutie stiahnuť tento projekt bolo absolútne nevyhnutné a nesporné. Pevne verím v nezávislú FIFA, ktorá slúži nášmu športu s oddanosťou, transparentnosťou a integritou,“ doplnil Wenger.
Šéf FIFA chcel vytvoriť komerčnú spoločnosť otvorenú súkromným investorom, ktorí by v nej mali získať 20 percent.
Infantino od návrhu napokon v sobotu ustúpil po tom, ako jeho zverejnenie vyvolalo výraznú kritiku.
UEFA už predtým spolu so svojimi 55 členskými zväzmi zvažovala bojkot podujatí a súťaží FIFA, pokiaľ by bol plán naďalej aktuálny.