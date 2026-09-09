Ešte jeden rok. Skúsený Advocaat bude naďalej trénovať karibské Curacao

Dick Advocaat.
Dick Advocaat. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. sep 2026 o 16:59
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Reprezentáciu čaká Liga národov zóny CONCACAF.

Holandský futbalový tréner Dick Advocaat bude pôsobiť na lavičke reprezentácie Curacaa až do júla 2027.

S vedením národného zväzu karibskej krajiny sa dohodol na predĺžení spolupráce.

Skúsený kouč viedol Curacao na MS 2026, kde jeho zverenci získali v skupine bod za remízu s Ekvádorom, s Nemeckom a Pobrežím Slonoviny vyšli naprázdno.

„Mám tú česť pracovať so skvelou skupinou hráčov.´ Historicky prvá účasť na MS bola pre Curacao niečím výnimočným, teraz nás čakajú ďalšie výzvy," uviedol pre portál channelnewsasia.com 78-ročný kormidelník.

Curacao sa na jeseň predstaví v Lige národov zóny CONCACAF, kde absolvuje duely s Kostarikou, Nikaraguou a Trinidadom a Tobago.

Reprezentácie

Dick Advocaat.
Dick Advocaat.
Ešte jeden rok. Skúsený Advocaat bude naďalej trénovať karibské Curacao
dnes 16:59
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