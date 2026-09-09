Ešte jeden rok. Skúsený Advocaat bude naďalej trénovať karibské Curacao

Holandský futbalový tréner Dick Advocaat bude pôsobiť na lavičke reprezentácie Curacaa až do júla 2027.
S vedením národného zväzu karibskej krajiny sa dohodol na predĺžení spolupráce.
Skúsený kouč viedol Curacao na MS 2026, kde jeho zverenci získali v skupine bod za remízu s Ekvádorom, s Nemeckom a Pobrežím Slonoviny vyšli naprázdno.
„Mám tú česť pracovať so skvelou skupinou hráčov.´ Historicky prvá účasť na MS bola pre Curacao niečím výnimočným, teraz nás čakajú ďalšie výzvy," uviedol pre portál channelnewsasia.com 78-ročný kormidelník.
Curacao sa na jeseň predstaví v Lige národov zóny CONCACAF, kde absolvuje duely s Kostarikou, Nikaraguou a Trinidadom a Tobago.