FIFA stále nepotvrdila, či bude finále MS v Maroku. O zápas chcú bojovať aj ďašie krajiny

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v piatok uviedla, že rozhodnutie o dejisku finále majstrovstiev sveta v roku 2030 padne „v pravý čas“.
Stalo sa tak po tom, čo prezident Marockej futbalovej federácie Fouzi Lekjaa vyhlásil, že vyvrcholenie turnaja sa uskutoční v jeho krajine.
Maroko, Španielsko a Portugalsko spoločne organizujú turnaj v roku 2030 a už začali súperiť o právo hostiť finále, pričom za hlavných kandidátov sa považujú madridský štadión Santiago Bernabéu a plánovaný štadión s kapacitou 115.000 divákov v meste Benslimane neďaleko marockej Casablancy.
„Finále majstrovstiev sveta bude hostiť provincia Benslimane. Či sa to niekomu páči, alebo nie,“ povedal Lekjaa počas verejného stretnutia v tomto regióne, ako vyplýva z videa zverejneného miestnymi médiami.
FIFA však uviedla, že zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie. „Ako bolo oznámené 5. augusta, FIFA prijme rozhodnutie vo vhodnom čase,“ povedal v piatok agentúre AFP hovorca federácie.
Tieto vyjadrenia vyvolali reakciu v Španielsku, kde tréner Realu Madrid José Mourinho označil štadión Santiago Bernabéu za ideálne miesto konania finále.
„Bol by som rád, keby sa finále hralo v Lisabone, ale už teraz ma teší, že krajina, ako tá naša, bude hostiť aspoň jeden zápas.
Ak máte možnosť hrať na legendárnom, historickom štadióne, kde nastúpili niektorí z najväčších hráčov histórie, na štadióne najvýznamnejšieho klubu v dejinách futbalu, potom si myslím, že by sa to malo odohrať práve tu.
Keby som bol trénerom Benficy, povedal by som vám presne to isté,“ uviedol v piatok portugalský tréner. Informovala agentúra AFP.