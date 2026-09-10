Boj o najdôležitejší zápas. Maroko a Španielsko sa sporia o právo hostiť finále MS

Maroko a Španielsko sa sporia o právo hostiť finále futbalových MS v roku 2030. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zatiaľ oficiálne neoznámila, v ktorej krajine sa rozhodujúci zápas uskutoční.
Obe strany však už verejne presadzujú svoju kandidatúru, pričom spor prichádza v čase zhoršených diplomatických vzťahov medzi Madridom a Rabatom.
Prezident Marockej futbalovej federácie Fouzi Lakjaa vo štvrtok vyhlásil, že finále sa uskutoční v Benslimane neďaleko Casablancy.
„Mesto Benslimane bude hostiť finále majstrovstiev sveta. Či sa to niekomu páči alebo nie,“ povedal podľa AP na politickom zhromaždení.
Za dejisko označil budovaný štadión kráľa Hassana II. s plánovanou kapacitou 115 000 divákov.
Šéf Španielskej futbalovej federácie Rafael Louzan naopak tento týždeň tvrdil, že finále by malo pripadnúť Španielsku.
„Španielsko ako majster sveta v mužskom aj ženskom futbale musí hostiť finále,“ zdôraznil. Španieli môžu ponúknuť štadióny Realu Madrid alebo FC Barcelona.
Spoločný šampionát v roku 2030 zorganizujú Španielsko, Portugalsko a Maroko, pričom niekoľko zápasov sa odohrá aj v Južnej Amerike.
Predstavitelia európskeho futbalu zastávajú názor, že turnaj by sa mal považovať predovšetkým za európske podujatie a jeho finále by sa preto malo uskutočniť na európskom kontinente.
FIFA vo štvrtok pre agentúru AP uviedla iba to, že o dejisku rozhodne „v náležitom čase“.
Vzťahy medzi Španielskom a Marokom sú zároveň poznačené júlovou migračnou krízou, keď desiatky tisíc prevažne marockých migrantov prenikli cez hranicu do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike.