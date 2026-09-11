Šesť zápasov za Tunisko a koniec. Po MS odkázal: Nastal čas pozerať sa dopredu

Rani Khedira v zápase proti Švédsku.
Rani Khedira v zápase proti Švédsku. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. sep 2026 o 14:41
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V národnom tíme chce stredopoliar prenechať miesto mladšej generácii.

Futbalista Rani Khedira ukončil svoje pôsobenie v reprezentácii Tuniska. Rodák z Nemecka sa pritom len v marci rozhodol reprezentovať africkú krajinu a nastúpil za ňu v 6 dueloch, tri z nich prišli na tohtoročných MS.

V národnom tíme chce 32-ročný stredopoliar prenechať miesto mladšej generácii. „Po majstrovstvách sveta nastal čas pozerať sa dopredu.

Tunisko má množstvo mladých a talentovaných hráčov, ktorí majú potenciál úspešne formovať budúcnosť národného tímu.

Hoci moje pôsobenie bolo pomerne krátke, cítil som veľkú hrdosť,“ uviedol Khedira podľa agentúry DPA.

Mladší brat majstra sveta z roku 2014 Samiho odohral svoj prvý zo šiestich zápasov za Tunisko 29. marca v prípravnom stretnutí proti Haiti.

Počas šampionátu zasiahol do všetkých zápasov skupinovej fázy. Tunisko v nej podľahlo Švédsku, Japonsku a aj Holandsku.

Reprezentácie

Rani Khedira v zápase proti Švédsku.
Rani Khedira v zápase proti Švédsku.
Šesť zápasov za Tunisko a koniec. Po MS odkázal: Nastal čas pozerať sa dopredu
dnes 14:41
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