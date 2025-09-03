Galatasaray skompletizoval príchod Gündogana. City ostane navždy v mojom srdci, tvrdí

ISTANBUL. Turecký futbalový klub Galatasaray Istanbul skompletizoval príchod Ilkaya Gündogana z Manchestru City.
Tridsaťštyriročný nemecký stredopoliar prichádza ako voľný hráč, s majstrom Turecka podpísal kontrakt do konca sezóny 2026/2027.
Vedenie účastníka Premier League umožnilo Gündoganovi odchod aj napriek ešte rok platnému kontraktu, prestupové obdobie v Turecku sa totiž uzatvára až 12. septembra.
„Manchester City bude mať vždy v mojom srdci špeciálne miesto, spoločne sme si užili množstvo úspechov a nezabudnuteľných momentov. Možnosť zdvihnúť prvýkrát trofej pre víťaza Ligy majstrov, navyše v Istanbule, to si budem pamätať navždy.
S kariérou budem pokračovať v Turecku, v krajine, ktorá pre mňa veľa znamená,“ citovala BBC stanovisko novej posily Galatasarayu.
Gündogan bol prvou posilou City pod taktovkou trénera Pepa Guardiolu, počas svojho pôsobenia vyhral päťkrát Premier League.