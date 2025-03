ONLINE: FK Humenné - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 16. kola MONACObet ligy medzi Humenným a Zvolenom. Duel prinesieme cez zmeny stavov.



FK Humenné



Humenčania katastrofálne vstúpilo do jari. V Púchove bolo maximálne jalové a odovzdané. Bez špilmachra a kapitána Erika Streňa vyfasovali debakel 0:5 a pochopiteľne sa nemohli odlepiť od tabuľkového dna. Úspešný reparát sa budú snažiť zložiť proti Zvolenu, ktorý tiež nie je ľahkou prekážkou.



MFK Zvolen



Zvolenčania doma hrýzli Tatran Prešov. Veľkému favoritovi vzdorovali do konca súboja, prehrali len 0:1. MFK je taktiež tím, ktorý potrebuje bodovať a posúvať sa do lepších vôd v tabuľke.