Tradičný klub z východu mieri za postupom. Musíme sa sústrediť sami na seba, hovorí mladý obranca

Partizán Bardejov po jesennej časti Majstrovstiev regiónu – 4. liga východ zimoval na čele tabuľky.
Partizáni, klub, v ktorého histórii figuruje účasť v najvyššej aj druhej najvyššej súťaži, by sa radi vrátili do tretej ligy, z ktorej v minulom ligovom ročníku vypadli. Nebude to však jednoduché.
Bardejovčania majú bilanciu 13 zápasov, 10 víťazstiev, 2 remízy, 1 prehra, skóre 28:6 a zisk 32 bodov. Na päty im však šliapu Čaňa (28 bodov), Kendice (27) a Gerlachov (25).
Práve medzi týmito mužstvami sa na jar s veľkou pravdepodobnosťou rozhodne o postupujúcom do TIPOS 3. ligy skupiny Východ. Kendice sú zatiaľ jediným mužstvom, ktoré dokázalo Partizánu zobrať všetky tri body.
Hugo Šott, 23-ročný obranca, pochádza z futbalovej rodiny. Jeho starý otec dlhé roky pôsobil ako prezident mužstva z mestskej časti Bardejova – Bardejovskej Novej Vsi.
Otec František (49) hrával druhú ligu v Ličartovciach, Bardejove či Lipanoch. Dodnes kopačky na klinec nezavesil a je stále oporou ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves, ktoré momentálne pôsobí v 7. lige ObFZ Bardejov.
Hugo v minulom ročníku utrpel vážne zranenie a len postupne sa vracal do pôvodnej formy.
Dnes to však vyzerá, že je všetko v poriadku a opäť sa stáva oporou defenzívy svojho mužstva. Dobre kondične pripraveného mladého futbalistu je však vidieť na ihrisku aj smerom dopredu.
„Celý svoj futbalový život som strávil v Bardejove, okrem ročnej prestávky, keď som hrával doma v Bardejovskej Novej Vsi,“ začal svoje rozprávanie.
Partizáni majú jasný cieľ – postúpiť, a tomu musí zodpovedať aj kvalitná príprava. Tú vedie skúsený tréner Vladislav Palša spolu s asistentmi Martinom Vasiliakom a Jánom Čikošom-Pavličkom.
Talentovaný mladík o zimnej príprave povedal: „Príprava nám začala 16. januára. Stretli sme sa v dobrom počte a v kabíne sme si povedali naše ciele do konca sezóny. Prišli aj nejakí noví hráči, ale zatiaľ ich menovať nebudem.
Príprava je dlhá a po prvom tréningu sa ešte veľa povedať nedá. Určite však ešte prídu na skúšku ďalší hráči, či už domáci alebo legionári.
Čaká nás ťažká práca, máme náročný program a nepríjemných súperov. Ostáva len dúfať, že sa nikto nezraní a že naberieme dostatok síl do súťaže.“
O cieľoch mužstva z metropoly Horného Šariša sme už písali vyššie.
Hugo Šott to vidí jasne: „Naším cieľom je pochopiteľne udržať si prvé miesto v tabuľke až do konca a postúpiť späť do 3. ligy.
Čo sa týka mňa, chcem zostať zdravý počas zvyšku sezóny a pomôcť mužstvu čo najviac, aby sa nám to podarilo.
Našimi najväčšími súpermi bude asi trojica za nami – Gerlachov, Čaňa a Kendice, ktoré majú svoju kvalitu aj skúsených hráčov. My sa však v prvom rade musíme sústrediť sami na seba, pridať ešte viac ako na jeseň a nič nepodceniť.“