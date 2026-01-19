Tradičný klub z východu mieri za postupom. Musíme sa sústrediť sami na seba, hovorí mladý obranca

Vpravo Hugo Šott v drese Partizána Bardejov.
Vpravo Hugo Šott v drese Partizána Bardejov. (Autor: Foto PC)
Peter Cingel|19. jan 2026 o 07:30
Po jesennej časti má tím Huga Šotta štvorbodový náskok na čele tabuľky.

Partizán Bardejov po jesennej časti Majstrovstiev regiónu – 4. liga východ zimoval na čele tabuľky.

Partizáni, klub, v ktorého histórii figuruje účasť v najvyššej aj druhej najvyššej súťaži, by sa radi vrátili do tretej ligy, z ktorej v minulom ligovom ročníku vypadli. Nebude to však jednoduché.

Bardejovčania majú bilanciu 13 zápasov, 10 víťazstiev, 2 remízy, 1 prehra, skóre 28:6 a zisk 32 bodov. Na päty im však šliapu Čaňa (28 bodov), Kendice (27) a Gerlachov (25).

Práve medzi týmito mužstvami sa na jar s veľkou pravdepodobnosťou rozhodne o postupujúcom do TIPOS 3. ligy skupiny Východ. Kendice sú zatiaľ jediným mužstvom, ktoré dokázalo Partizánu zobrať všetky tri body.

Hugo Šott, 23-ročný obranca, pochádza z futbalovej rodiny. Jeho starý otec dlhé roky pôsobil ako prezident mužstva z mestskej časti Bardejova – Bardejovskej Novej Vsi.

Otec František (49) hrával druhú ligu v Ličartovciach, Bardejove či Lipanoch. Dodnes kopačky na klinec nezavesil a je stále oporou ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves, ktoré momentálne pôsobí v 7. lige ObFZ Bardejov.

František Šott v drese ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves.
František Šott v drese ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves. (Autor: Foto PC)

Hugo v minulom ročníku utrpel vážne zranenie a len postupne sa vracal do pôvodnej formy.

Dnes to však vyzerá, že je všetko v poriadku a opäť sa stáva oporou defenzívy svojho mužstva. Dobre kondične pripraveného mladého futbalistu je však vidieť na ihrisku aj smerom dopredu.

„Celý svoj futbalový život som strávil v Bardejove, okrem ročnej prestávky, keď som hrával doma v Bardejovskej Novej Vsi,“ začal svoje rozprávanie.

Partizáni majú jasný cieľ – postúpiť, a tomu musí zodpovedať aj kvalitná príprava. Tú vedie skúsený tréner Vladislav Palša spolu s asistentmi Martinom Vasiliakom a Jánom Čikošom-Pavličkom.

Talentovaný mladík o zimnej príprave povedal: „Príprava nám začala 16. januára. Stretli sme sa v dobrom počte a v kabíne sme si povedali naše ciele do konca sezóny. Prišli aj nejakí noví hráči, ale zatiaľ ich menovať nebudem.

Príprava je dlhá a po prvom tréningu sa ešte veľa povedať nedá. Určite však ešte prídu na skúšku ďalší hráči, či už domáci alebo legionári.

Čaká nás ťažká práca, máme náročný program a nepríjemných súperov. Ostáva len dúfať, že sa nikto nezraní a že naberieme dostatok síl do súťaže.“

O cieľoch mužstva z metropoly Horného Šariša sme už písali vyššie.

Hugo Šott to vidí jasne: „Naším cieľom je pochopiteľne udržať si prvé miesto v tabuľke až do konca a postúpiť späť do 3. ligy.

Čo sa týka mňa, chcem zostať zdravý počas zvyšku sezóny a pomôcť mužstvu čo najviac, aby sa nám to podarilo.

Našimi najväčšími súpermi bude asi trojica za nami – Gerlachov, Čaňa a Kendice, ktoré majú svoju kvalitu aj skúsených hráčov. My sa však v prvom rade musíme sústrediť sami na seba, pridať ešte viac ako na jeseň a nič nepodceniť.“

Tabuľka Majstrovstvo regiónu IV. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
13
10
2
1
28:6
32
R
V
V
V
V
2
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
13
9
1
3
40:19
28
V
V
V
V
P
3
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
13
8
3
2
36:20
27
V
P
V
R
V
4
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
13
8
1
4
31:10
25
V
V
P
P
V
5
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
13
6
3
4
22:18
21
V
V
P
P
V
6
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
13
6
2
5
27:26
20
V
P
R
P
V
7
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
13
6
2
5
14:20
20
V
V
R
R
P
8
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
13
5
4
4
20:15
19
P
V
P
V
V
9
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
13
4
6
3
15:14
18
R
P
R
P
R
10
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
13
3
7
3
18:22
16
V
P
R
R
R
11
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
13
3
1
9
18:30
10
P
P
P
V
P
12
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
13
2
3
8
11:30
9
P
P
R
P
R
13
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
13
2
2
9
9:24
8
P
P
R
V
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
13
0
1
12
8:43
1
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Peter Cingel|dnes 07:30
