Dvojgólový Hrošovský bol hviezdou Genku. Odohral skvelý zápas, chválil ho tréner

Patrik Hrošovský (druhý vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu (Autor: TASR/PAP)
TASR|22. aug 2025 o 11:50
V útoku sme boli veľmi silní, vravel Slovák.

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Patrik Hrošovský nie je vychýrený kanonier, ale vo štvrtok pomohol k víťazstvu Racingu Genk na ihrisku Lechu Poznaň 5:1 v prvom zápase play off Európskej ligy dvoma gólmi.

Slovenský reprezentant po dominantnom výkone belgického tímu verí, že aj v odvete sa bude tešiť zo spoluhráčmi z víťazstva a postupu.

Tridsaťtriročný stredopoliar sa do streleckej listiny zapísal v 10. a 25. minúte. Boli to pre neho prvé góly v súťažnom zápase od decembra. Skóre otvoril ľavačkou, keď sa uvoľnil pred šestnástkou a strelou k bližšej žrdi prekvapil brankára.

Domáci síce vyrovnali v 19. minúte, no Hrošovský sa o päť minút dostal za obranu Poznane a krížnou strelou k pravej žrdi upravil na 2:1. Genk sa potom presadil ešte trikrát.

„Sme spokojní s výsledkom a najmä spôsobom, akým sme ho dosiahli. V útoku sme boli veľmi silní, streliť päť gólov v európskom zápase vonku sa nestáva často. Budúci týždeň chceme doma potvrdiť našu pozíciu a presadiť sa. Hrať skupinu v Európskej lige je pre nás dôležité.

Na tejto úrovni získate veľa skúseností a rastiete aj ako hráč. Dominovať na takomto veľkom štadióne je fantastický pocit, navyše sme hrali proti poľskému šampiónovi. Teraz sa sústredíme na odvetu a dúfam, že v nej potvrdíme náš výkon,“ citoval Hrošovského klubový web.

Spokojný bol aj tréner Thorsten Fink a to nielen s výkonom Hrošovského: „Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Dominovali sme v útoku a boli sme veľmi efektívni. V uplynulých týždňoch sme často počúvali, že nie sme dostatočne efektívni, ale teraz sme dokázali opak. Hrali sme krásny futbal a mali sme taktickú prevahu.

Patrik odohral skvelý zápas a jeho dva góly boli absolútne zaslúžené. Naše vedenie vyzerá pohodlne, ale viem, že vo futbale je všetko možné. Preto chceme v odvete pred našimi fanúšikmi ísť naplno a zvíťaziť.“ Odveta v Genku je na programe o týždeň 28. augusta.

V hre boli aj ďalší Slováci. Slovenský obranca Ľubomír Šatka odohral celý zápas za turecký Samsunspor, no jeho tím prehral na ihrisku Panathinaikosu Atény 1:2.

Futbalisti Sigmy Olomouc prehrali na ihrisku švédskeho Malmö FF 0:3, pričom slovenský brankár Matúš Hruška a obranca Tomáš Huk boli len na lavičke hostí.

