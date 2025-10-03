Kolín odchádza z Hoffenheimu s víťazstvom, hrdinom sa stal tínedžer

Bundesliga - 6. kolo
Hoffenheim - Kolín n. Rýnom 0:1 (0:1)
Gól: 16. El Mala
BERLÍN. Futbalisti 1. FC Kolín nad Rýnom vybojovali dôležité víťazstvo na ihrisku Hoffenheimu, keď v 6. kole Bundesligy uspeli tesne 1:0.
O jediný gól duelu sa postaral už v 16. minúte devätnásťročný Said El Mala, ktorý skóroval po sóle takmer z polovice ihriska.
Domáci Hoffenheim sa počas celého zápasu nedokázal gólovo presadiť. Ich snahu pribrzdili aj tri žlté karty v prvom polčase – postupne ich inkasovali Toure, Bernardo a Burger.