Kolín odchádza z Hoffenheimu s víťazstvom, hrdinom sa stal tínedžer

Sportnet|3. okt 2025 o 22:48
Kolín bodoval naplno po troch zápasoch.

Bundesliga - 6. kolo

Hoffenheim - Kolín n. Rýnom 0:1 (0:1)

Gól: 16. El Mala

BERLÍN. Futbalisti 1. FC Kolín nad Rýnom vybojovali dôležité víťazstvo na ihrisku Hoffenheimu, keď v 6. kole Bundesligy uspeli tesne 1:0.

O jediný gól duelu sa postaral už v 16. minúte devätnásťročný Said El Mala, ktorý skóroval po sóle takmer z polovice ihriska.

Domáci Hoffenheim sa počas celého zápasu nedokázal gólovo presadiť. Ich snahu pribrzdili aj tri žlté karty v prvom polčase – postupne ich inkasovali Toure, Bernardo a Burger.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

