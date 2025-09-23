Jeden nováčik bojuje o postup, druhý o zotrvanie. Vysoké požiadavky sú kladené na favorita

BRATISLAVA. Majstrovstvá regiónu 4. liga Východ (14 účastníkov) majú za sebou polovicu jesennej časti a pomaličky sa začína kryštalizovať čelo i dolná časť tabuľky.
Na „hornom konci“ sa podľa očakávania pohybujú Partizán Bardejov a Gerlachov.
Partizáni vypadli z tretej ligy ale klub s takými prvoligovými tradíciami a zmodernizovaným štadiónom jednoducho do regionálnych majstrovstiev nepatrí. Bardejovčania by mali urobiť všetko pre to, aby sa vrátili do tretej ligy.
Gerlachov skončil v minulom ligovom ročníku na piatom (prvom nepostupovom) mieste.
Káder sa nezmenil, a tak kvalita ostala. Prekvapením nie je ani doterajšie účinkovanie Čane – aj tá má slávnejšiu minulosť a určite by sa rada videla o súťaž vyššie.
Naopak, prekvapením je nováčik z Kendíc. Ten je zatiaľ štvrtý, ale má na konte o zápas menej.
FK Slovan je na tom strelecky mimoriadne dobre – Pavlovciam a Medzilaborciam nadelil sedmičku a zápas s Čaňou sa skončil výsledkom 5:5.
Tabuľku uzatvárajú Pavlovce, ktoré zatiaľ nezískali ani bod. Druhý z nováčikov, Geča, je predposledná – na konte má štyri body.
Stanislav Cuprišin (tréner Geča 73): „Aj keď sme nováčik súťaže, určite sme po štyroch kolách chceli mať viac ako jeden bod.
Musíme to však brať ako realitu a poučiť sa zo začiatku súťaže, ktorá nám ukazuje, že má svoju kvalitu.
Zaujímavosťou je, že v piatej lige sme neprehrali od augusta 2024 a inkasovali sme len osem gólov. Prvá prehra prišla až vo štvrtej lige.“
Pred nimi sú traja sedembodoví – Ľubotice, Rožňava a Veľký Šariš. Práve tu sa pravdepodobne bude bojovať o zotrvanie v súťaži. Rozdiely medzi ostatnými mužstvami sú však minimálne, a tak je stále o čo hrať.
Bardejovčania majú po ôsmich zápasoch 19 bodov. Prehrali len raz – v Kendiciach. Na konte majú aj jednu remízu (doma s Ľuboticami). Úspešní boli v Čani a doma porazili aj Gerlachov.
Ján Čikoš-Pavličko (asistent trénera Partizána): „Viem, čo sa šušká medzi fanúšikmi a čo sa od nás očakáva. Vysoké požiadavky majú nielen fanúšikovia, ale aj vedenie.
Ale nebude to také jednoduché. Nebuďme naivní. Ľahšie je v súťaži sa udržať, než do nej postúpiť.“
Gerlachovčania sú momentálne druhí. Okrem vyššie uvedenej prehry podľahli aj v Medzilaborciach a remizovali doma s Rudňanmi.
Tretia Čaňa prehrala doma s lídrom tabuľky, remizovala s Kendicami a tri body stratila aj v Záhradnom.
Andrej Stolárik (obranca Čane): „Naším cieľom je hrať čo najvyššie v tabuľke, podávať stabilné výkony a tešiť futbalom našich fanúšikov. Verím, že máme kvalitu aj kolektív na to, aby sme patrili medzi popredné tímy.“
Nováčik z Kendíc prehral v Gerlachove a remizoval doma s Čaňou. Chýba mu však zápas s Pavlovcami – ten sa bude dohrávať až na záver jesennej časti.
Situácia v Majstrovstvách regiónu je zaujímavá a, samozrejme, že ešte nie je a dlho nebude rozhodnuté. Všetky mužstvá majú o čo hrať – či už o postup, lepšie umiestnenie v tabuľke alebo o záchranu.
Je však nutné povedať, že reorganizácia východoslovenskému futbalu neprospela. Po neprihlásení B-mužstiev do tretej ligy postúpili zo štvrtej až štyri kolektívy.
Aj to je jedna z príčin, prečo úroveň súťaže v porovnaní s minulým ročníkom poklesla.
Najlepším strelcom súťaže je po ôsmich kolách Jakub Škovran (Čaňa).
Jakub Škovran:„Čo sa týka mňa osobne, strelil som 10 gólov, s čím som relatívne spokojný, hoci som na seba vždy kritický – v prebiehajúcom ročníku ich mohlo byť aj viac.“