Jeden nováčik bojuje o postup, druhý o zotrvanie. Vysoké požiadavky sú kladené na favorita

Fotka zo zápasu Bardejov - Geča. (Autor: PC)
Peter Cingel|23. sep 2025 o 11:00
Všetky mužstvá majú o čo hrať – či už o postup, lepšie umiestnenie v tabuľke alebo o záchranu.

BRATISLAVA. Majstrovstvá regiónu 4. liga Východ (14 účastníkov) majú za sebou polovicu jesennej časti a pomaličky sa začína kryštalizovať čelo i dolná časť tabuľky.

Na „hornom konci“ sa podľa očakávania pohybujú Partizán Bardejov a Gerlachov.

Partizáni vypadli z tretej ligy ale klub s takými prvoligovými tradíciami a zmodernizovaným štadiónom jednoducho do regionálnych majstrovstiev nepatrí. Bardejovčania by mali urobiť všetko pre to, aby sa vrátili do tretej ligy.

Gerlachov skončil v minulom ligovom ročníku na piatom (prvom nepostupovom) mieste.

Káder sa nezmenil, a tak kvalita ostala. Prekvapením nie je ani doterajšie účinkovanie Čane – aj tá má slávnejšiu minulosť a určite by sa rada videla o súťaž vyššie.

Naopak, prekvapením je nováčik z Kendíc. Ten je zatiaľ štvrtý, ale má na konte o zápas menej.

FK Slovan je na tom strelecky mimoriadne dobre – Pavlovciam a Medzilaborciam nadelil sedmičku a zápas s Čaňou sa skončil výsledkom 5:5.

Fotka zo zápasu Gerlachov - Geča. (Autor: PC)

Tabuľku uzatvárajú Pavlovce, ktoré zatiaľ nezískali ani bod. Druhý z nováčikov, Geča, je predposledná – na konte má štyri body.

Stanislav Cuprišin (tréner Geča 73): „Aj keď sme nováčik súťaže, určite sme po štyroch kolách chceli mať viac ako jeden bod.

Musíme to však brať ako realitu a poučiť sa zo začiatku súťaže, ktorá nám ukazuje, že má svoju kvalitu.

Zaujímavosťou je, že v piatej lige sme neprehrali od augusta 2024 a inkasovali sme len osem gólov. Prvá prehra prišla až vo štvrtej lige.“

Pred nimi sú traja sedembodoví – Ľubotice, Rožňava a Veľký Šariš. Práve tu sa pravdepodobne bude bojovať o zotrvanie v súťaži. Rozdiely medzi ostatnými mužstvami sú však minimálne, a tak je stále o čo hrať.

Bardejovčania majú po ôsmich zápasoch 19 bodov. Prehrali len raz – v Kendiciach. Na konte majú aj jednu remízu (doma s Ľuboticami). Úspešní boli v Čani a doma porazili aj Gerlachov.

Ján Čikoš-Pavličko (asistent trénera Partizána): „Viem, čo sa šušká medzi fanúšikmi a čo sa od nás očakáva. Vysoké požiadavky majú nielen fanúšikovia, ale aj vedenie.

Ale nebude to také jednoduché. Nebuďme naivní. Ľahšie je v súťaži sa udržať, než do nej postúpiť.“

Fotka zo zápasu Gerlachov - Rudňany. (Autor: PC)

Gerlachovčania sú momentálne druhí. Okrem vyššie uvedenej prehry podľahli aj v Medzilaborciach a remizovali doma s Rudňanmi.

Tretia Čaňa prehrala doma s lídrom tabuľky, remizovala s Kendicami a tri body stratila aj v Záhradnom.

Andrej Stolárik (obranca Čane): „Naším cieľom je hrať čo najvyššie v tabuľke, podávať stabilné výkony a tešiť futbalom našich fanúšikov. Verím, že máme kvalitu aj kolektív na to, aby sme patrili medzi popredné tímy.“

Nováčik z Kendíc prehral v Gerlachove a remizoval doma s Čaňou. Chýba mu však zápas s Pavlovcami – ten sa bude dohrávať až na záver jesennej časti.

Situácia v Majstrovstvách regiónu je zaujímavá a, samozrejme, že ešte nie je a dlho nebude rozhodnuté. Všetky mužstvá majú o čo hrať – či už o postup, lepšie umiestnenie v tabuľke alebo o záchranu.

Je však nutné povedať, že reorganizácia východoslovenskému futbalu neprospela. Po neprihlásení B-mužstiev do tretej ligy postúpili zo štvrtej až štyri kolektívy.

Aj to je jedna z príčin, prečo úroveň súťaže v porovnaní s minulým ročníkom poklesla.

Fotka zo zápasu Gerlachov - Kendice. (Autor: PC)

Najlepším strelcom súťaže je po ôsmich kolách Jakub Škovran (Čaňa).

Jakub Škovran:„Čo sa týka mňa osobne, strelil som 10 gólov, s čím som relatívne spokojný, hoci som na seba vždy kritický – v prebiehajúcom ročníku ich mohlo byť aj viac.“

Tabuľka: Majstrovstvá regiónu IV. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
8
6
1
1
18:6
19
R
V
V
V
V
2
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
8
5
1
2
15:6
16
P
V
P
V
V
3
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
8
5
1
2
25:11
16
V
P
R
V
V
4
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
7
5
1
1
26:13
16
V
R
P
V
V
5
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
8
4
3
1
13:7
15
V
V
V
R
P
6
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
8
4
1
3
17:20
13
V
V
V
P
P
7
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
8
3
3
2
12:11
12
P
R
V
R
V
8
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
8
4
0
4
7:12
12
V
V
V
P
P
9
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
8
2
4
2
11:13
10
R
R
V
V
R
10
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
8
2
1
5
13:20
7
R
P
P
P
V
11
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
8
2
1
5
10:15
7
P
P
P
R
P
12
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
7
1
4
2
11:8
7
R
P
R
R
R
13
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
8
1
1
6
5:16
4
P
P
P
V
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
8
0
0
8
3:28
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

