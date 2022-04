Arsenal zvládol derby, Dúbravka vychytal rekordné víťazstvo

LONDÝN. Futbalisti Arsenalu Londýn v stredu ešte viac zdramatizovali boj o prvú štvorku v anglickej Premier League.

Po triumfe 4:2 v prestížnom mestskom derby na ihrisku Chelsea sa na piatej priečke bodovo dotiahli na štvrtý Tottenham, tretia Chelsea je pred nimi o päť bodov a má zápas k dobru.

Arsenal zabral naplno po troch predchádzajúcich prehrách a stále živí šancu dostať sa do Ligy majstrov prvýkrát od roku 2017.

Chelsea dostala 11 gólov

"Boli to pre nás ťažké dva týždne, ale vždy sa treba postaviť a ukázať, že s nami treba počítať. Dnes to bol nádherný večer a hráči si zaslúžia pochvalu. Keď prehrajú, sú kritizovaní, ale posúva ich to a naozaj rastú v každom zápase," chválil bezprostredne po stretnutí svojich zverencov kouč Mikel Arteta.