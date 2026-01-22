Hviezda Paríža čelí vážnemu obviveniu. Zažalovali ju za obchodovanie s ľuďmi

Hráč PSG Lucas Hernandez drží trofej po víťazstve vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA
Hráč PSG Lucas Hernandez drží trofej po víťazstve vo finále Interkontinentálneho pohára FIFA (Autor: TASR/AP)
TASR|22. jan 2026 o 08:24
Spolu s partnerkou obvinenia odmietajú.

Francúzsky futbalový reprezentant Lucas Hernandez z Paríža St. Germain a jeho partnerka Victoria Trayová čelia obvineniam z údajného obchodovania s ľuďmi a nelegálneho zamestnávania.

Uviedol to francúzsky magazín Paris Match. Pár obvinenia odmieta.

Zažalovala ich kolumbijská rodina s tromi deťmi, ktorá v ich domácnosti pracovala od septembra 2024 do novembra 2025 na rôznych pozíciách vrátane upratovania, varenia, či starostlivosti o deti.

Pracovali bez legálnych zmlúv a bez registrácie v sociálnom systéme a platby údajne prijímali iba v hotovosti.

Právna zástupkyňa rodiny označila situáciu za formu „moderného otroctva“ a uviedla, že obete boli zneužité vzhľadom na svoju ekonomickú zraniteľnosť. Nemali nárok na voľno a niekedy pracovali až 82 hodín týždenne. Prípadom sa zaoberá parížska prokuratúra.

Hernandez a Tray popreli, že by konali so „zlým úmyslom“ a že nerešpektovali zákony.

„Otvorili sme svoj domov a život ľuďom, ktorí sa predstavili ako priatelia, ktorí hľadali našu láskavosť a ku ktorým sme sa cítili náklonnosť,“ uviedli vo vyhlásení na Instagrame.

„Pomáhali sme im, podporovali sme ich a verili sme im, keď nás uisťovali, že sú v procese legalizácie svojho statusu. Táto dôvera bola zneužitá.“

Obranca Hernandez pôsobí v PSG od roku 2023, keď skompletizoval svoj prestup z Bayernu Mníchov, pripomenula agentúra DPA.

Ligue 1

    dnes 08:24
