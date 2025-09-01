Slovensko má pred kvalifikáciou problémy. Z nominácie vypadol dôležitý hráč

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia prišla tesne pred začiatkom kvalifikácie MS 2026 o dôležitého hráča.
Krídelník Lukáš Haraslín pre zdravotné problémy s trieslom nebude k dispozícii trénerovi Francescovi Calzonovi ani v jednom z dvoch kvalifikačných duelov – 4. septembra doma proti Nemecku a 7. septembra v Luxembursku.
Haraslín absolvoval spolu s útočníkom Ivanom Schrancom vyšetrenie magnetickou rezonanciou.
Kým v jeho prípade výsledky znamenali predčasný odchod z reprezentačného zrazu, štart Schranza je stále otázny. Lekársky tím bude jeho stav naďalej monitorovať.
Neistý je aj zdravotný stav Lászlóa Bénesa, ktorý sa trápi so žalúdočnými problémami. Tréner Calzona napriek výpadku Haraslína zatiaľ nerozhodol o povolaní ďalšieho hráča.
Slovákov čaká v kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2026 najprv súboj s Nemeckom na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne a následne dôležitý duel v Luxembursku. Oba zápasy majú výkop o 20.45 h.