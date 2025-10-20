Zranený Haraslín opäť chýbal na súpiske Sparty. Nič vážne, ubezpečoval tréner

PRAHA. Vo víkendovom stretnutí českej najvyššej súťaže absentoval na súpiske Sparty Praha slovenský futbalista Lukáš Haraslín.
Kapitána pražského tímu trápi bližšie nešpecifikované zranenie, ktoré utrpel počas reprezentačných povinností. Podľa realizačného tímu Sparty však nebude 29-ročný krídelník absentovať dlho.
Haraslína trápia v úvode sezóny zdravotné problémy, z rôznych dôvodov prišiel už o štyri súťažné zápasy. V Sparte patrí k lídrom tímu, na svojom konte má tri góly a dve asistencie.
„Z reprezentačného zrazu si priniesol menšie zranenie. Myslíme si, že to nie je nič vážne a čoskoro bude naspäť. Je to náš kapitán, ale máme tu dostatočne kvalitných hráčov, ktorí ho nahradia,“ uviedol asistent trénera Lukas Babalola v rozhovore pre Oneplay Sport.
Babalola zároveň priblížil, že ide o odlišné zranenie v porovnaní so septembrom. Sparta cez víkend uhrala so Slováckom bezgólovú remízu.
K absencii Haraslína sa vyjadril na pozápasovej tlačovej konferencii aj tréner Brian Priske: „Samozrejme, chýba nám jeho kvalita. Neviem, aký by bol s ním výsledok, ale poznáme jeho kvality. Priniesol si menšie zranenie z reprezentácie a teraz musíme čakať a uvidíme, ako vážne to bude.“