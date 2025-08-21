VIDEO: Trénera zo Slovenska delí krok od zázraku. Odpisovaný hráč dal exportný gól

BRATISLAVA. Minulý rok na jar hrali ešte druhú ligu a teraz sú krok od hlavnej fázy Konferenčnej ligy.
Futbalisti Győri ETO FC zdolali v prvom zápase play off tretej najprestížnejšej európskej súťaže Rapid Viedeň 2:1. Oba góly domácich zaznamenal Željko Gavrič.
Doma všetko vyhrali
Maďarské mužstvo vedie od apríla minulého roku Balázs Borbély, bývalý hráč Petržalky, Kaiserslauternu či Timisoary.
45-ročný tréner išiel do Győru z Dunajskej Stredy, kde bol asistentom trénera. Za oboma klubmi stojí biznismen Oszkár Világi a jeho rodina – kvôli tomu nakoniec DAC nemohol štartovať v európskych pohároch vzhľadom na pravidlá o vlastníctve viacerých klubov.
Borbély najprv vybojoval s mužstvom postup do NB I a Győr v uplynulej sezóne ako nováčik obsadil v najvyššej súťaži štvrté miesto.
V predkolách Konferenčnej ligy bolo pôvodným cieľom „prejsť aspoň cez jedného súpera“, no zverenci trénera zo Slovenska vyhrali všetky svoje domáce zápasy.
V predchádzajúcich predkolách hral maďarský tím doma odvetu, s Pjunikom Jerevan zvíťazil 3:1, s AIK Stockholm zase 2:0 a dokázal tak otočiť nepriaznivý stav po zápasoch vonku.
Od hlavnej fázy Konferenčnej ligy ho delí už iba odveta vo Viedni.
Dva góly Gavriča
Prvý polčas stretnutia s Rapidom Viedeň gól nepriniesol, no domáci sa ujali vedenia hneď po zmene strán.
Győr získal loptu na polovici súpera a po centri z ľavej strany skóroval zblízka Gavrič.
VIDEO: Gól Gavriča na 1:0
24-ročný krídelník dal gól aj pred týždňom v zápase s AIK Stockholm.
Rapid sa vrátil do hry, v druhom dejstve mal celkovo šesť striel do priestoru brány. Po hodine hry vyrovnal Nikolaus Wurmbrand.
„V tejto fáze hry by sme súhlasili aj s remízou,“ poznamenal v štúdiu maďarskej televízie M4 Sport expert a bývalý reprezentačný tréner Péter Bozsik.
Slovenský brankár Samuel Petráš však už viackrát neinkasoval.
Desať minút pred koncom hostia zase trestuhodne stratili loptu, nechali Gavriča osamoteného medzi líniami a ten z 22-23 metrov zavesil parádny gól do pravého horného rohu.
VIDEO: Gól Gavriča na 2:1
„Nemôžeme takto strácať lopty. Pred zápasom sme práve o tomto hovorili, že na tomto teréne nesmieme špekulovať, radšej máme loptu odkopnúť čo najďalej od brány,“ hneval sa po stretnutí maďarský hráč v službách Rapidu Viedeň Bendegúz Bolla.
V Győri je trávnik napadnutý plesňou a tak bol terén náročný pre oba tímy.
Štyri týždne, deväť zápasov
Győr odohral za uplynulých 28 dní deväť súťažných zápasov. Tréner Borbély nemá veľký priestor na rotáciu hráčov, aj preto mal Rapid už v druhom polčase kondične navrch.
„Fyzicky to bol veľmi ťažký súboj pre každého hráča. Nie sme na to zvyknutí z maďarskej ligy. Toto obdobie je pre nás veľmi poučné,“ skonštatoval po stretnutí Balázs Borbély.
Cez víkend si môžu hráči trochu oddýchnuť, lebo ligové stretnutie s Kazincbarcikou je odložené.
„Vo Viedni nás čaká veľmi ťažká odveta,“ zdôraznil tréner Győru.
Stal sa z neho líder
Hrdinom zápasu bol Željko Gavrič, pre ktorého boli dva strelené góly určite aj obrovským zadosťučinením.
Do Maďarska prišiel v auguste 2021, keď z Crveny zvezdy Belehrad prestúpil do Ferencvárosu.
Trénerom Fradi bol vtedy Rakúšan Peter Stöger, ktorý v súčasnosti vedie Rapid.
Pod jeho vedením Gavrič dostal iba minimum príležitostí, za pol roka odohral iba 214 minút.
Ak odrátame dve stretnutia v Maďarskom pohári, jeho bilancia je ešte žalostnejšia: 78 minút.
Gavrič aj preto išiel najprv na hosťovanie, potom na trvalý prestup do Dunajskej Stredy, kde už dostal väčšiu minutáž, ale ozajstným lídrom sa stal až v Győri.
Balázs Borbély ho považuje za kľúčového hráča, v 40 zápasoch pod jeho vedením odohral krídelník viac ako 3000 minút.