Futbalisti Olomouca prehrali vo Švédsku rozdielom triedy, darilo sa aj Midtjyllandu

Futbalisti Malmö FF oslavujú gól do siete Sigmy Olomouc.
Futbalisti Malmö FF oslavujú gól do siete Sigmy Olomouc. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
TASR|21. aug 2025 o 21:26
Slovenský brankár Matúš Hruška a obranca Tomáš Huk boli iba na lavičke.

BRATISLAVA. Futbalisti Sigmy Olomouc prehrali v úvodnom zápase play off Európskej ligy na ihrisku švédskeho Malmö FF 0:3 Slovenský brankár Matúš Hruška a obranca Tomáš Huk boli na lavičke hostí.

Hráči dánskeho tímu FC Midtjylland zvíťazili nad fínskym KuPS Kuopio 4:0. K presvedčivému triumfu zamierili už v úvodnej dvadsaťminútovke, v ktorej strelili dva góly.

Dvadsaťročný obranca Jonas Torsvik rozhodol gólom v nadstavenom čase o triumfe domáceho Brann Bergen nad cyperským AEK Larnaka 2:1.

Európska liga - play-off:

FC Midtjylland - KuPS Kuopio 4:0 (2:0)

Góly: 15. Buksa, 19. Osorio, 81. a 90.+1 Junior Brumado

Brann Bergen - AEK Larnaka 2:1 (1:1)

Góly: 20. Myhre, 90.+3 Torsvik - 16. Angielski

Malmö FF - Sigma Olomouc 3:0 (2:0)

Góly: 8. a 43. Haksabadovič, 90.+2 Johnsen

/T. Huk a brankár M. Hruška (Olom.) boli na lavičke/

Európska liga

