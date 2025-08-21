Futbalisti Olomouca prehrali vo Švédsku rozdielom triedy, darilo sa aj Midtjyllandu

BRATISLAVA. Futbalisti Sigmy Olomouc prehrali v úvodnom zápase play off Európskej ligy na ihrisku švédskeho Malmö FF 0:3 Slovenský brankár Matúš Hruška a obranca Tomáš Huk boli na lavičke hostí.
Hráči dánskeho tímu FC Midtjylland zvíťazili nad fínskym KuPS Kuopio 4:0. K presvedčivému triumfu zamierili už v úvodnej dvadsaťminútovke, v ktorej strelili dva góly.
Dvadsaťročný obranca Jonas Torsvik rozhodol gólom v nadstavenom čase o triumfe domáceho Brann Bergen nad cyperským AEK Larnaka 2:1.
Európska liga - play-off:
FC Midtjylland - KuPS Kuopio 4:0 (2:0)
Góly: 15. Buksa, 19. Osorio, 81. a 90.+1 Junior Brumado
Brann Bergen - AEK Larnaka 2:1 (1:1)
Góly: 20. Myhre, 90.+3 Torsvik - 16. Angielski
Malmö FF - Sigma Olomouc 3:0 (2:0)
Góly: 8. a 43. Haksabadovič, 90.+2 Johnsen
/T. Huk a brankár M. Hruška (Olom.) boli na lavičke/