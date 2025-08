ONLINE: Glasgow Rangers - FC Viktoria Plzeň dnes, Liga majstrov LIVE (3. predkolo - 1. zápas)

Krásný večer z Glasgow!



Zdravím všechny fotbalové fanoušky u prvního zápasu třetího předkola Ligy mistrů. Domácí Glasgow Rangers dnes na svém stadionu přivítají Viktorii Plzeň.



Západočeši zvládli náročný dvojzápas proti Servette Ženeva, i když to byly pořádné nervy. První utkání na domácím trávníku prohráli, když jediný gól vstřelil slovenský útočník Samuel Mráz. Ani odveta nezačala pro Plzeň ideálně – švýcarský celek šel rychle do vedení. Viktoria však předvedla skvělý obrat. Ještě do poločasu srovnali skóre díky trefám Karla Spáčila a Matěje Vydry, a postupový gól pak krátce před koncem proměnil z penalty Rafiu Durosinmi.



Rangers zahájili svou cestu Ligou mistrů ve druhém předkole proti Panathinaikosu. Úvodní duel ve Skotsku zvládli na výbornou – po brankách Curtise a Gassamy zvítězili 2:0, přičemž hosté navíc dohrávali v deseti. V odvetě se ale řecký celek nevzdal, po změně stran se dostal do vedení a zdramatizoval postupovou matematiku. Jenže střídající Gassama nakonec vyrovnal a remíza 1:1 stačila Rangers k postupu dál.



Dámy a pánové, užijte si náš textový přenos, tím vás přímo ze stadionu v Glasgow provede Jakub Štěrba.