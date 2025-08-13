PSG odpísalo Donnarummu a vyradilo ho z kádra. Som sklamaný a znechutený, uviedol brankár

BRATISLAVA. Brankár Gianluigi Donnarumma potvrdil svoj blížiaci sa odchod z Parížu St. Germain po tom, čo ho tréner Luis Enrique prakticky vyradil z kádra, keď talianskeho reprezentanta nezaradil do zostavy na Superpohár.
Donnarumma zohral kľúčovú úlohu v minulosezónnom treble PSG, keď im pomohol po prvý raz v histórii vyhrať Ligu majstrov.
Napriek tomu bol 26-ročný hráč, ktorý do klubu prišiel v roku 2021, odstavený na vedľajšiu koľaj.
PSG v sobotu podpísalo francúzskeho brankára Lucasa Chevaliera, čo ešte viac rozvírilo špekulácie o Donnarummovej budúcnosti. Keďže mu zostáva už len rok zmluvy, Talian sa teraz chystá na odchod.
„Žiaľ, niekto sa rozhodol, že už nemôžem byť súčasťou tímu a prispievať k jeho úspechom. Som sklamaný a znechutený,“ napísal Donnarumma v utorok na sociálnych sieťach.
Vyradenie brankára zo súpisky PSG na zápas proti Tottenhamu Hotspur v stredu bolo hlavnou témou trénerovej tlačovej konferencie.
„Takéto rozhodnutia sa vždy prijímajú ťažko. O Gianluigim Donnarummovi môžem povedať len dobré veci,“ uviedol Luis Enrique.
„Je to jeden z najlepších hráčov na svojej pozícii, o tom niet pochýb. Ako človek je ešte lepší, ale hľadali sme iný typ brankára.
Pri zohľadnení úrovne Donnarummu a všetkého, čo klubu dal, samozrejme chápeme situáciu, ale mojím cieľom je zlepšiť mužstvo a snažil som sa to urobiť najlepším možným spôsobom.“
Talianskych novinárov pochopiteľne viac zaujímala Donnarummova situácia než samotný zápas so Spurs, no tréner PSG sa viac tejto téme nechcel venovať.
„K tejto téme už žiadne otázky. Je to moje rozhodnutie, je to rozhodnutie klubu a klub ma v ňom podporuje. Teraz musíme nájsť najlepšie riešenie pre všetky strany,“ povedal Luis Enrique.
Donnarummov ďalší klub zatiaľ nie je známy a brankár by sa rád rozlúčil s fanúšikmi PSG.
„Dúfam, že ešte budem mať možnosť pozrieť sa fanúšikom na tribúnach Parku princov do očí a rozlúčiť sa, ako sa patrí,“ napísal Donnarumma.
„Ak sa tak nestane, chcem, aby ste vedeli, že vaša podpora a náklonnosť pre mňa znamenajú celý svet a nikdy na to nezabudnem.
Hrať za tento klub a žiť v tomto meste bola obrovská česť. Ďakujem ti, Paríž.“
O Donnarummovej situácii hovoril na tlačovej konferencii aj kapitán PSG Marquinhos.
„Vždy je to ťažké. Som tu už 12 alebo 13 rokov a videl som, ako si tým prešli aj iní hráči,“ povedal brazílsky obranca.
„Taký je život a taký je futbal. Jedného dňa odídem aj ja, dúfam, že v čo najlepších podmienkach, ale hráči prichádzajú a odchádzajú, klub zostáva, fanúšikovia zostávajú a história zostáva.
Nevieme, či odíde alebo zostane. Ak zostane, samozrejme ho privítame s otvorenou náručou.
Pretože to, čo urobil minulú sezónu, bolo neuveriteľné a vďaka nemu sme sa dostali do finále a vyhrali trofej. Ale ak musí odísť, poďakujeme mu.“