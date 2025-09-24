ONLINE: ŠK 1923 Gabčíkovo - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

ŠK 1923 Gabčíkovo - FC DAC 1904 Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu.
ŠK 1923 Gabčíkovo - FC DAC 1904 Dunajská Streda: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|24. sep 2025 o 13:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 3. kola Slovnaft Cupu: ŠK 1923 Gabčíkovo - FC DAC 1904 Dunajská Streda.

GABČÍKOVO. Futbalisti ŠK 1923 Gabčíkovo a FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes hrajú zápas tretieho kola Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.

Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: ŠK 1923 Gabčíkovo - FC DAC 1904 Dunajská Streda (Slovnaft Cup, 3. kolo, streda, výsledky)

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2025/2026
24.09.2025 o 16:00
3. kolo
Gabčíkovo
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Choreň – Roszbeck, Lauer..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola Slovnaft Cupu medzi Gabčíkovom a Dunajskou Stredou. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Slovensko

    Tréner Marián Zimen.
    Tréner Marián Zimen.
    Druholigista aj treťoligista menia trénerov. Nastane bizarná situácia
    Ivan Mriškadnes 13:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: ŠK 1923 Gabčíkovo - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)