ONLINE: ŠK 1923 Gabčíkovo - FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

GABČÍKOVO. Futbalisti ŠK 1923 Gabčíkovo a FC DAC 1904 Dunajská Streda dnes hrajú zápas tretieho kola Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK 1923 Gabčíkovo - FC DAC 1904 Dunajská Streda (Slovnaft Cup, 3. kolo, streda, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2025/2026
24.09.2025 o 16:00
3. kolo
Gabčíkovo
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Rozhodca: Choreň – Roszbeck, Lauer..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola Slovnaft Cupu medzi Gabčíkovom a Dunajskou Stredou. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.