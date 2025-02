Slovan opustil, v Taliansku sa rodí hviezda: Desať miliónov je zaňho málo, tvrdí expert

BRATISLAVA. Narodili sa v Bratislave a vyrastali v akadémii Slovana. Z najúspešnejšieho slovenského klubu však odišli ešte ako deti, či tínedžeri. Hlavným dôvodov bolo, že inde videli lepšiu perspektívu.

Slovenský gigant tak možno prišiel o desiatky miliónov eur.

Je iste otázne, ako by sa vyvíjala ich kariéra, ak by zostali v Slovane. Ak by však rovnako potvrdili svoj talent, tak by ich mohol slovenský majster rozprávkovo speňažiť.